Hükümeti takan yok

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca tavsiye edilen yaş sebze ve meyve satış fiyatları ile çarşıdaki sebze ve meyvelerin satış fiyatları arasında ciddi bir fark olduğu hesaplandı







Bakanlar Kurulu’nun ‘tavsiye ettiği’ yaş sebze ve meyve fiyatlarını araştırdık. Sonuç sürpriz olmadı!

UBP-DP-YDP hükümetinin “ucuzluk sağlanacağı” yolundaki iddialı açıklamaları sonrasında halkta yaratılan bekleyişin ilk sonuçları hayal kırıklığı yarattı.

9 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Bakanlar Kurulu kararı uyarınca tavsiye edilen yaş sebze ve meyve satış fiyatları ile çarşıdaki sebze ve meyvelerin satış fiyatları arasında ciddi bir fark olduğu hesaplandı.

Yaptığımız araştırmada, hükümet tarafından fiyatı tavsiye edilen listedeki 63 çeşit ürünün 47’sinin piyasa fiyatını saptadık. Araştırmamızda ortaya çıkan sonuç, “sürpriz” olmazken “tavsiye fiyatlara” net bir şekilde uyulmadığı görüldü.

İDDİALI AÇIKLAMALARLA KURULMUŞTU

Bakanlar Kurulu 1 Aralık tarih ve Ü(K-I) 1554-2022 sayılı kararla “Yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyarak fiyat oluşumuna katkı sağlamak ve toptancı satış fiyatı belirlemesine katkı koymak” amacıyla bir komite oluşturulmasına karar vermişti.

‘Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi’nde Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Toptancılar Birliği ve Üreticiler Birliği temsilcilerinin yer alacağı da bildirilmişti.

HÜKÜMETİN LİSTESİNDEN 157 TL DAHA PAHALI

Piyasadan fiyatı temin edilen 47 üründen 39’unun fiyatının daha yüksek, 5’inin aynı, 3’ünün ise daha az olduğu saptandı.

Hükümetin listesinde yer alan ürünlerin tümünün gösterilen fiyattan satın alınması halinde cebimizden 761 TL 50 kuruş çıkması gerekiyor ancak, piyasadaki fiyatlarla yapacağımız alışverişte miktar %20.62 oranında (157 TL) artarak 918 TL 50 kuruşa çıkıyor.

Özellikle biber çeşitleri, kolakas, şeker portakalı, salatalık, brokoli ve karnabahardaki fiyat farkları dikkati çekti. Düşük fiyatlı üç ürün ise sera biberi, sera patlıcanı ve greyfurt oldu.



