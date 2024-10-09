Hükümete tepki yağıyor

29 vekile sahip hükümetin Meclis Başkanını seçememesi, sosyal medyada gündem oldu. Gazeteciler, vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan bazı vatandaşların tepkileri şöyle:

Gazeteci Ufuk Çağa:

Normal bir ülkede, Meclis Başkanlığı konusunda bizde yaşanan rezaletler ve iradesizlik olsaydı, hükümet 30 defa istifa etmişti. Ama bir Meclis Başkanını bile seçemeyen bizdeki Hükümet, maşallah sanki da hiçbir sorun yokmuş gibi gollaynan koltuklara yapıştı.

Unutmayın "istifa etmek de bir erdemdir"

Birazcık Onurlu olun birazcık dik durun (Eğer yapabilirseniz)

Ülke lime lime dökülürken son 1 yıldır Hükümet UBP kurultayını şimde de Meclis Başkanı krizini yaşatıyor bizlere.

Sayın Hükümet yetkilileri, acaba ülkeye yararlı iş yapmak için ne zaman boş vaktiniz olacak? ben merak ediyorum.

Bu arada "mahalle yanarken ........ saçını tararmış" misali Türkiye'de gezen Cumhurbaşkanının keyfi umarız yerindedir.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi:

Böyle dönemde kriz çözmeyen, krize kriz ekleyen, içi boş gezilere devam eden sayın Ersin Tatar’daki rahatlıktan istiyorum…

Öylesine rahat, öylesine gamsız…

Gazeteci Ulaş Barış:

26 oy alıp ilk turda reddedilen Kutlu Evren’i yasada boşluk bulmaya çalışıp, hiçbir şey yokmuş gibi tekrar aday göstermek, en basitinden teamüle aykırıdır ama görünen o ki UBP bunu yapıyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Umarım CTP de buna koltuk değneği olmaz. Bu sorunu UBP yarattığına göre, o çözecek, başkası değil. Siz şimdi kalkıp UBP hesaplaşmasına taraf olup, hükümeti kurtarırsanız bir daha iç siyasette hükümeti eleştiremezsiniz. Bu ayrıca sizin -çağrı yapmanıza rağmen-erken seçimden korktuğunuz anlamına da gelir.

Harper Orhon:

Meclisiii komediyaaası ve UBP tayfası...Faiz bey aday olacaktı yapmadılar.

Yıllar önce yazmıştım Faiz bey bu partiden istifa edip kliniğine dönmesi gerekir diye. Dönmedi. UBP tokadını sanırım alışkanlık haline getirdiğinden dir. Ben ce yarın meclise gelirken cebinde istifa mektubu olur ise kendisi açısından iyi olur.

Zorlu Töre için bir şey yazmaya gerek yok, partide bir kenarda otursa da olur. Maksat maaş olsun gelsin. Gerçi bayağı üzüntülüdür ehendi meclis başkanlığının kaymağını kaybetti ama olsun vekil maaşı da en azından pro taşımasına engel olur.

UBP genel olarak hükümeti kaybetti. Aslında kaybetmedi hiç bulamadığı bir şey, ne de olsa kayıp sayılmaz. UBP hayatı boyunca hükümet olmadı hep yönetilen oldu hep kukla oldu. İstenileni yaptı bazen yapmadı ama yapmam da demedi. Suyun başında olmak için elinden geleni yaptı. Kendi küpünü doldururken çoğunluğa da çıkar dağıttı halkın malını halka kendi vermiş gibi davrandı. Elinde olan gücü yandaşa kullandı, hak edene vermek yerine peşinde koşan a verdi.

Bu gün UBP meclis başkanını seçemedi. Nedeni gayet basit, suyun başına kim oturacak kavgası aslında yapılan. Suyun başını kim tutacak? mesele burada...

Yarın yeniden yapılacak seçimler. Mesele yarın değil şimdi yapılandır. Telefonlar, gizli konuşmalar, gizli pazarlıklar, mekik diplomasisi yapılır şimdi. Suyun başında kalmak için. Pazarlıklar kıran kırana suyun başında kimler olacak. En büyük kaynak sudaki belli de diğer kaynak başlarında kim olacak?

İstikrar işte burada Ünal beyin dediği gibi İstikrar olacak.

Halk istikrarla yok olurken aynı istikrarla onların küpleri dolacak.

Meclis başkanı değil mesele, mesele kimin hangi kaynağa oturacağı meselesidir.

Onur şeref haysiyet bu partide asla geçerli değildir...

Dünay Laçin Soyal:

Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı koltuğunu yine bulamadı. Kaç tur geçerse geçsin, hesaplar bir türlü tutmuyor. Diğer yandan, Faiz Sucuoğlu Meclis’i terk etti ve “bir daha gelmem” dedi, ancak verilen sözler bir türlü yerine getirilmiyor.

UBP içinde ise çalkantılar eksik değil. Ünal Üstel, UBP’li milletvekillerini acilen bir grup toplantısına çağırdı ve vekiller hemen toplandı. Parti içi hesaplar ve koltuk kavgaları sürerken, halk çözüm bekliyor, fakat karşılarında bir sır savaşından başka bir şey bulamıyor.

Her geçen turda demokrasi bir adım daha geriye giderken, kimin çıkarının üstün olduğu, bu denklemin neresinde yer aldığı belirsiz. Meclis’e verilen her 10 dakikalık ara ise halkın sorunlarıyla oynanan bir tiyatro sahnesine dönüşüyor.

Cenk Özdağ:

Game Of Sigara Fabrikası… iki eliyle bir ..ikini doğrultamayanların hikayesi

Garagözün perdesi, pardon KKTC Cumhuriyet Meclisi çok Zorlu bir gün geçirdi, zaten oldukça düşük olan Faiz'leri bir kere daha indirdi, Evren'e mesajlar gönderdi, Evren de mesajları kabul etti ve fakat bir türlü başkanını seçemedi.

Şimdi bugün neler olabilir, nefeslerimizi tuttuk pardon juttuk bekliyoruz.

Tamamı ve daha fazlası Game of Sigara Fabrikası - İki Eliyle Bir *ikini Doğrultamayanların Hikayesinde.

Bugün Sigara Fabrikasında, sahnede.

Bekir Demir:

Bunlar kendi aralarında anlaşamadı bir de devlet yönetecekler, ne koltukmuş bee

Mustafa Kalkan:

Sn Sucuoğlu Başbakanlıktan sonra vekillikten de istifa etmesi gerekirdi bu gibi siyasetçinin bir gururu vardır istifa etmek de bir erdemliktir ama bazı siyasetçiler kendi kendini bitirir bunlardan birisi de Sn Sucuğlu’dur.

Salman Samer:

Zorlu Töre’ye ayıp oldu adam o kadar hazırlık yapmıştı yeni yeni korumalar yeni makam aracı hepsi hayal oldu.

Mehmet Öner Ekinci:

Bu parlamento hükmünü tamamlamıştır; Kendini yenileme kararı üretmeli, erken seçime gitmelidir.

Oktay Çelik: Çare erken seçim. Halka gidiniz, boyunuzun ölçüsünü alsın her

Tekin K. Birinci: Bu kadar utanmazlık olur ve bir kiṣi da çıkıp istifa etmez... Tabi ne edecekler zaten 7bin Euro maaş avantadan..

Faruk Tuna:

Şahsi çıkarları için bu işi bu kadar uzatan halkla dalga geçen hükümetin içindeki "ikiyüzlü vekillere" yazıklar olsun.