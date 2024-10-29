banner913
banner932
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
10 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
20 0
 
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
19 0
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
“Çocuğumuz sağlıklıydı'”
22 0
Meclis, açıldığı gibi kapandı
Meclis, açıldığı gibi kapandı
21 0
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
Derya Uluğ ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir başka
25 0
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
Sıcaklık hafta boyunca 26-29 derece
33 0
banner1032

Hükümete istifa çağrısı

banner1020

13 sendika, Meclis önünde eyleme gitti, hükümeti istifaya çağırıp erken seçim talep etti

banner1045
Hükümete istifa çağrısı
banner971

Kamuda yetkili beş sendikanın da aralarında bulunduğu 13 sendika, Meclis önünde eylem yaparak, erken seçim talep etti.

KTAMS, Kamu-İş, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, Dev-İş, Koop-Sen, El-Sen, Basın-Sen, BES, Güç-Sen, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN’in katıldığı yönetim kurulları düzeyindeki eylemde, “Demokrasi ve Hukuku Katledenlerin Meclis’te Yeri Yoktur” yazılı pankart ve “Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil” yazılı dövizler açıldı, hükümet istifaya davet edildi.

Sendikalar daha sonra Sağlık Bakanlığı önünde giderek, Bakanlık önünde de eylem yaptı ve Bakan Hakan Dinçyürek’e istifa çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Dün öğleden sonra (önceki gün) hepimizin feleği şaştı” diyerek, Yenidoğan Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Daha sonra kaybedilen bebek için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Konuşmasına devam eden Maviş, iki evlat babası olduğunu dile getirerek, “Bu durumla empati yapamıyoruz bile” dedi. “Eğer bir Bakan ‘telafi edeceğiz’ diye bir kelime kullanır pozisyona gelmişse söz bitmiştir” diye konuşan Maviş, özellikle siyasetçide ahlak olması gerektiğini kaydetti.

Meclis önünde olma sebeplerinin “çifte mührü irade sayan, pusulasını şaşırmış olanları” protesto etmek olduğunu belirten Maviş, ancak daha önemli bir konuyla yüzleştiklerini söyledi.

Eğitim ve sağlığın hak olduğunu kaydeden Maviş, “Hastanelerde yeterli hemşire, doktor, malzeme yoksa ve bir bebek hayatını kaybediyorsa, bu hak ihlalini yaratan sistemi sorgulamamız ve devirmemiz mübahtır” dedi.

“Hâlâ sorumluluk alan yok. Onurlu, ahlaklı, erdemli siyasetçi kaldıysa istifa bekliyoruz” diye konuşan Burak Maviş, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları eleştirerek, erken seçim talep etti.

Maviş, “Bir bebeği koruyamayan bir sistem yaratan siyasiler hâlâ hayatımızı riske atacak kararlar üretmekle ilgili Meclis’te sandalyelerinde rahatça oturuyorlar” eleştirisinde bulundu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.