Hükümete istifa çağrısı

13 sendika, Meclis önünde eyleme gitti, hükümeti istifaya çağırıp erken seçim talep etti

Kamuda yetkili beş sendikanın da aralarında bulunduğu 13 sendika, Meclis önünde eylem yaparak, erken seçim talep etti.

KTAMS, Kamu-İş, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, Dev-İş, Koop-Sen, El-Sen, Basın-Sen, BES, Güç-Sen, DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN’in katıldığı yönetim kurulları düzeyindeki eylemde, “Demokrasi ve Hukuku Katledenlerin Meclis’te Yeri Yoktur” yazılı pankart ve “Çocuklar Uyurken Susulur, Ölürken Değil” yazılı dövizler açıldı, hükümet istifaya davet edildi.

Sendikalar daha sonra Sağlık Bakanlığı önünde giderek, Bakanlık önünde de eylem yaptı ve Bakan Hakan Dinçyürek’e istifa çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş Meclis önünde yaptığı açıklamada, “Dün öğleden sonra (önceki gün) hepimizin feleği şaştı” diyerek, Yenidoğan Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir bebeğin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Daha sonra kaybedilen bebek için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Konuşmasına devam eden Maviş, iki evlat babası olduğunu dile getirerek, “Bu durumla empati yapamıyoruz bile” dedi. “Eğer bir Bakan ‘telafi edeceğiz’ diye bir kelime kullanır pozisyona gelmişse söz bitmiştir” diye konuşan Maviş, özellikle siyasetçide ahlak olması gerektiğini kaydetti.

Meclis önünde olma sebeplerinin “çifte mührü irade sayan, pusulasını şaşırmış olanları” protesto etmek olduğunu belirten Maviş, ancak daha önemli bir konuyla yüzleştiklerini söyledi.

Eğitim ve sağlığın hak olduğunu kaydeden Maviş, “Hastanelerde yeterli hemşire, doktor, malzeme yoksa ve bir bebek hayatını kaybediyorsa, bu hak ihlalini yaratan sistemi sorgulamamız ve devirmemiz mübahtır” dedi.

“Hâlâ sorumluluk alan yok. Onurlu, ahlaklı, erdemli siyasetçi kaldıysa istifa bekliyoruz” diye konuşan Burak Maviş, Meclis Başkanlığı seçiminde yaşananları eleştirerek, erken seçim talep etti.

Maviş, “Bir bebeği koruyamayan bir sistem yaratan siyasiler hâlâ hayatımızı riske atacak kararlar üretmekle ilgili Meclis’te sandalyelerinde rahatça oturuyorlar” eleştirisinde bulundu.

