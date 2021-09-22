“Hükümete destek vermeyeceğim”

Millet Partisi Genel Başkanı Zaroğlu; kirli döngünün içerisinde asla olmak istemediğini dile getirerek; hükümete destek vermeyeceğini açıkladı



Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, bundan sonraki süreçte Meclis çalışmaları hakkında fikirlerini aktardı. Zaroğlu; kirli döngünün içerisinde asla olmak istemediğini dile getirerek; hükümete destek vermeyeceğini belirtti. Bir vekil olarak halkın menfaatlerini gözetmek zorunda olduğunun da altını çizen Zaroglu ; “halkın menfaatine olan bir yasa Genel Kurul’a geldiği takdirde herkesten önce Meclis’te ben olurum” dedi.

Meclis’teki düzeni de değerlendiren Millet Partisi Genel Başkanı, KKTC Meclisi’nin çalışmadığı söyledi. Devlet yönetimini 3 ayaklı bir tripota benzeten Zaroğlu;

“Yargıyı bir kenara koyalım. Bizde yasama ve yürütme birbirine girmiş durumda. Ülkedeki vekillerin büyük çoğunluğu Bakanlık yapmış vekillerden oluşuyor. Ayni kisi hem Tarım Bakanı hem Turizm Bakanı hemde eğitim bakanı da olabiliyor. Ülkede 3,5 yıl içinde altı siyasi partinin altısı da denendi. Hayatımızda ne değişiklik oldu? Piyasayı ucuzlatacağım dediler, en büyük hayat pahalılığını o dönemde yaşadık. Temiz toplum dediler, en büyük kiri onların döneminde yaşadık. Haklı eleştiriler yükseldiğinde de bu başarısızlığı mevcut yapıyı ortaya atarak ifade ettiler. O zaman bu ülkedeki mevcut yapı değiştirilmeli. Artık bir değişim şart ülkede. Tüm siyasi parti başkanlarının ile bir yuvarlak masada toplanıp bu sistemle ilgili düşüncelerini ortaya koymasının vakti geldi” diyerek ülkede biran önce bir sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

