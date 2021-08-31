Turizm Emekçileri İnisiyatifi, nişan töreninde davul çalan Başbakan Saner’e tepki gösterdi: “Esnaf borç batağındayken siz avarelerinizle birlikte çalıp oynuyorsunuz"

Saner davul çalarken

Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe, Başbakana Ersan Saner’e yönelik olarak; esnaf borç batağındayken "Siz ise almışsınız tokmağı elinize alıp hiçbir şey olmamış gibi avarelerinizle birlikte çalıp oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.Turizm Emekçileri İnisiyatifi Sözcüsü Fuat Neşe yaptığı açıklamada hükümete şu eleştirilerde bulundu:“Hükümet Zevki Sefa’da… Özel Sektör Şok! Emekçi İptal!Biz millet olarak geleneklerimiz için yaşar, tarihi değerlerimizin bize yüklediği kültür mirasımızla yoğrulur, geleceğimizi seçtiklerimizle şekillendiririz.Bir evde yas-matem varsa komşu olarak yüksek sesle bile gülmez, sevincimizi içimizde yaşar hissettirmemeye çalışırdık. Bir komşumuzun ihtiyacı olduğunda koşar elimizden geldiğince yardım etmeye çabalar derdini paylaşmak için uğraşırdık. Son günlerde artık bu da olmaz dediğimiz her ne varsa maalesef onları da yaşıyoruz.Sn. yöneticilerimiz neredeyse sirtaki oynayacak kadar mutlu biz emekçiler ise pandemi arkasına sığınılarak uçuruma sürüklenerek umarsızca yapılanları seyretmekle yetiniyoruz.Sn. Başbakan;Daha önce de biz sizinle aynı ülkede yaşamadığımızı bir mektup ile aktarmıştık. Size göre her şeyin normal olduğu bir hayatı yaşadığınız doğru olabilir. Biz emekçiler olarak pandemi başladığından beri borç batağına sürükleniyoruz…Farkında mısınız? Hayatımızı idame ettirebilmek için kırk takla atıyoruz.Cebimize 1,5 yıl sonra giren üç kuruşa göz dikerek TV programlarında muhasebeci edasıyla bu rakamların bireysel olarak küçük olduğunu, devlet olarak mali zorluklarda olduğunuzu anlatıyorsunuz.”