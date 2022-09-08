“Hükümet yüzüne gözüne bulaştırdı”

Anayasa Mahkemesi'nin yerel seçimlerle ilgili kararına ilk yorum HP Genel Başkanı Kudret Özersay'dan geldi. Özersay, 'gayrimeşru hükümet yüzüne gözüne bulaştırdığı için nur topu gibi bir KAOS daha doğdu' ifadelerini kullandı.

Özersay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Belediye konusunu sadece içerik olarak değil seçimin tarihi ve yapılması açısından da gayrimeşru hükümet yüzüne gözüne bulaştırdığı için nur topu gibi bir KAOS daha doğdu.”