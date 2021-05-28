Hükümet ülkeyi hiçbir alanda yönetemiyor

TDP Milletvekili Zeki Çeler, ülkede sağlıktan ekonomiye kadar birçok sorun varken, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ülkeyi hiç bir alanda yönetemediğini vurguladı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler dün Meclis’te ‘Yönetemeyenler’ başlıklı gündem dışı konuşma gerçekleştirdi.

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ülkeyi hiçbir anlamda yönetemediğini, bundan da toplumun zarar gördüğünü belirten Çeler, ülkenin, toplumun refahını artırmakla sorumlu olanların bizim ülkemizde şu anda tam tersini yaptıklarını kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ülkede sağlıktan ekonomiye kadar bir çok sorun varken, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin ülkeyi hiç bir alanda yönetemediğini, özellikle ekonomik anlamda vatandaşlarını, esnafını kaderine terk ettiğini belirtti. Pandemi nedeniyle ekonomik kriz derinleşirken, buna bir de döviz krizi eklendiğini belirten Çeler, ekonomik çarkların dönmesi adına büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasının tüm sektörlere olumsuz yansımaları olduğuna dikkat çekti.

Hayat pahalılığının ortadan kaldırılmasının domino taşı etkisi yaratarak tüm topluma olumsuz yansıyacağın belirten Çeler, “Hükümet dayatılan her öneriye ‘evet’ demek zorunda değildir, ‘bu hem ülkemizi hem de toplumu olumsuz etkileyecektir’ diyebilmelidir” dedi. Hükümetin gerek muhalefet gerekse de de örgütlerden yapılan önerilere kulak vermesi gerektiğini kaydeden Çeler, “3 Haziran’da daha geniş kapsamlı bir açılım yapılacağı söylenmesine rağmen halen bir açıklama yapılmadı. Doğal olarak da herkeste bir endişe var. Bu endişe hakim olduğu sürece de kurumlar arasında zıtlaşma yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bu da tekrardan maalesef geriye dönük önlem almaya neden olabilir. Ekonominin çarkları daha da tıkanacak, vatandaşın alım gücü daha da düşecektir. “ dedi.

Ülkede bu kadar ekonomik kriz varken diğer yandan zamların da devam ettiğini belirten Çeler, “Hükümet ne yapar, görevi nedir. Hiçbir alanda toplum yararına karar almayacak, icraat yapmayacaksanız, demokrasiye, basın özgürlüğüne darbe vuracaksanız, o koltuklarda niye oturuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

