Hükümet topluma ölümü layık görüyor

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, hükümetin iki adet morg buzluğu ihalesine çıktığını belirtti ve “Hükümet topluma ölümü layık görmektedir” dedi





Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, halkın sağlığını korumak için doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, morg buzluğu için ihaleye çıkılmasını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Elcil, şu görüşleri ortaya koydu:

“Covid-19 salgın felaketini fırsatçılığa dönüştürüp, çıkar çetelerine maddi menfaat sağlayan UBP-DP-YDP Hükümeti, toplumumuzu yok oluşa sürüklemektedir.

Menfaat çetelerine ekonomik çıkar sağlamak için halkın sağlığı ile oynayan UBP-DP-YDP Hükümeti, salgının yayılmasının zeminini hazırlayarak halkımızı ekonomik, sosyal, psikolojik yıkıma sürüklemeye devam etmektedir. Güney Kıbrıs’tan aşı ve sağlık malzemesi gelmesine engel çıkaran atama Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın yaptıkları yetmezmiş gibi, şimdi de bu hükümet topluma “ölümü” layık görmektedir. Aşılama planı ortaya koyamayan, doktor, hemşire istihdamı yapmayan, çalışanlarına ve işletmelere gerekli ekonomik desteği vermeyen UBP-DP-YDP toplumumuzu “ölüme” hazırlamaktadır.

AKP yetkililerine yağ çekmekten vıcık vıcık hale gelmiş, atama Başbakan Sn. Ersan Saner’in UBP kurultayına yatırım amaçlı atadığı yeni Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel’in ilk icraatı, iki adet “morg buzluğu” ihalesine çıkmak olmuştur.

Üniversite ve kumarhane baronlarına hizmet adına ülkemize Covid-19 hastası ithal eden bu hükümet faturayı da halka kesmektedir. Halkın sağlığını korumak için doktora, hemşireye, aşıya olan ihtiyaç ortada iken, önceliği “morg buzluğuna” veren bu zihniyetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bu hükümete ve arkasındaki AKP’ye karşı mücadeleyi sokağa taşımaktan başka çare kalmamıştır.”

