Hükümet, tasarrufa kendinden başlamalı

HP Genel Başkanı Özersay, ciddi anlamda bir fakirleşme yaşandığını ve hükümetin tasarrufa kendinden başlaması gerektiğini vurguladı





HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Resmi Gazetede yayınlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 milyon TL karşılığında hellim satın alındığını söyleyerek, kime nasıl dağıtıldığını sordu.

Mecliste konuşan Özersay, hellimlerle ilgili belli bir kilonun muhtarlara verildiğini, İskele’de bazı köylerde ve surlar içinde UBP Örgüt Başkanları aracılığıyla dağıtıldığı bilgisi aldıklarını söyleyerek, bu konunda bilgi istedi.

Özersay, “Devletin kaynakları ile parti örgütleri devreye sokulursa bu parti devletine döner, devlete inanç ve güveni sarsar” dedi.

Sınır kapılarına yönelik akıl karıştırıcı açıklamalar yapıldığını savunan Özersay, “rol kapmaya çalışma ruh haliyle” Başbakanın bu sabah kapıların açıldığını söylediğini ancak kişilerin sınırdan geçemediğini ileri sürdü.

Özersay, Başbakanın bu açıklamayı neden yaptığını sordu.

Vatandaşlıklarla ilgili bilgi talep eden Özersay, polisin tahkikat başlatıp başlatmadığını sordu.

Yerinden konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Polis Genel Müdürlüğü’nün dosya kapatılmadığı için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Özersay, Arıklı’nın “zenginden alıp fakire verme dönemindeyiz”, “asgari ücreti artıramazsak piyasayı ucuzlatacağız” şeklinde açıklamalar yaptığını anımsatarak, bunun yerine zam yapıldığını, et ve diğer ürünlere de zam yapılacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Özersay, tüp gaz ve akaryakıta gelen zamlara değinerek, elektrikle ilgili de ucuzlatma yönünde açıklamalar yapıldığını ancak şimdi zam yapılacağından bahsedilmeye başlandığını söyledi.

Özersay, ekonomi bacağında hükümetin yaptığı açıklamaları ile yaşanan gerçeklerin farklı olduğunu savundu.

Döviz ile TL arasında makasın giderek açıldığını kaydeden Özersay, ciddi anlamda bir fakirleşme yaşandığını, piyasanın fakirleştiğini, vatandaşın esas gündeminin bu olduğunu hükümetin buna rağmen ısrarla ve inatla hayat pahalığını dondurmaya çalıştığını ileri sürdü.

Özersay, hükümetin tasarrufa kendinden başlaması gerektiğini söyleyerek, bunun daha önce yapıldığını şimdi de hükümetin bunu yaparak halka güven vermesi gerektiğini belirtti.

Hayat pahalığı konusunda atılmaya çalışılan adımın doğru yaklaşım olmadığını söyleyen Özersay, buna karşı olduklarını söyledi.

