Hükümet tamam

UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı. Saner, KKTC halkına en iyi şekilde hizmet götürme noktasında kesiştiklerini vurguladı

Koalisyon hükümeti, ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için Meclisimize bu süreçte yapabilecekleri ve yakın gelecek açısından atılması gereken elzem adımları içerecek bir hükümet programı sunacaktır.

Hükümet, öncelikle sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacaktır. Özellikle, yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.

Tüm dünyada gündeme gelen Koronavirüs aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir.

Hükümet bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılmasını için bilim insanları ile tüm sektörlerin öneri ve görüşlerini ortaya koyabilecekleri, çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır.

KKTC bütçenin Meclisimizden bir an önce geçirilmesi sağlanacaktır.

Anavatan Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanması için gereken çalışmalar başlatılacak, temaslar yapılacaktır.

Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir.

Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir.

Halkımızın hassasiyetleri ile izinli çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır.

Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili çalışmalar tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecek, ülkemiz demokrasisinin daha ileri gitmesini gözetecektir.

Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş’ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır.

Hükümet Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde hareket edecek ve KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için çalışacaktır.

Federal çözümün, Rum tarafının tutumu ile gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı, iki devletli çözümün gündeme gelmesine ve gerçekleşmesine ağırlık verecektir.

Hükümetin önceliklerinden biri de Doğu Akdeniz’de meydana gelen son derece yaşamsal gelişmeleri Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde en iyi şekilde değerlendirmek ve gereken adımları atmak olacaktır.

Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için atılan adım ileri götürülerek, başlatılan yasal ve teknik çalışmalar uluslararası hukuk göz önünde tutularak tamamlanacaktır.

Bakanlar, Bakanlar Kurulu'nun karar alması ve bilgi edinmesi gereken konuları, gerekli tüm bilgileri de içeren bir önerge ile Bakanlar Kurulu toplantısından en az iki gün önceden Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine iletilecektir.

İvedilik arz eden konuların gündem dışı olarak Başbakan ve koalisyonun diğer ortaklarının Bakanları tarafından Başbakan’ın onayı ile Bakanlar Kurulu'na getirilmesi mümkündür.

Bakanlar, hükümet uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini Bakanlar Kurulu dışında yapamaz; Bakanlar, görev alanları dışında, başka bir Bakanlığı, Bakanlar Kurulu'nu veya devleti yükümlülük altına sokacak veya emrivakiler karşısında bırakacak, koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez veya davranış içine giremez.

Bakanlar, kendi Bakanlıkları ile ilgili konularda, kamuoyuna açıklayıcı bilgi verebilirler.

Her üç parti de hükümetteki üyesini yasal prosedür içinde serbestçe değiştirebilir.

Koalisyon ortakları Meclis Başkanlığı seçiminde birlikte hareket edecekler.

Her üç partinin hükümetle ilgili ilişkilerini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır.

Bakanlıklar ve dairelerin dağılımında fonksiyonellik göz önünde tutulacak ve Başbakanlıkla, Bakanlıkların partiler arasındaki dağılımı şöyle olacaktır.

Başbakanlık - UBP

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı - YDP

Dışişleri Bakanlığı - UBP

İçişleri Bakanlığı - UBP

Maliye Bakanlığı - UBP

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - UBP

Turizm ve Çevre Bakanlığı - DP

Sağlık Bakanlığı - UBP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - DP

Ulaştırma Bakanlığı - UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı - UBP

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol dün saat 17.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalandı.Protokole, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu.Ersan Saner, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.Fikri Ataoğlu, ülkenin içinden geçtiği durum ve 2 ayı aşkın süredir hükümetsizlik nedeniyle yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Ataoğlu, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.Erhan Arıklı, "Muhalefet partilerine çağrıda bulunuyorum. Bu hükümete onların da destek vermesi gereklidir. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmamızın yolu birlik ve beraberlikte hareket etmektir. Protokolde göreceksiniz, CTP’nin önerdiği 7 ilkenin tamamı burada var. Gelin bu protokolü birlikte uygulayalım" diye konuştu.UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 3 ortaklı koalisyon hükümeti protokolünü şöyle açıkladı:Meclis Başkanı Resmiye CanaltayBaşbakan: Ersan SanerBaşbakan Yardımcısı ve Ekonomi Enerji Bakanı: Erhan ArıklıMaliye Bakanı: Olgun AmcaoğluTurizm ve Çevre Bakanı : Fikri AtaoğluÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral ÇağmanDışişleri Bakanı: Oğuzhan HasipoğluMilli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğluİçişleri Bakanı: Kutlu EvrenBayındırlık ve Ulaştırma Bakanı:Özdemir BerovaTarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun OğuzSağlık Bakanı: Ali Pilli