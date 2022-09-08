“Hükümet soğukkanlı bir katil gibi"

Hükümet için "soğukkanlı bir katil gibi" benzetmesi yapan CTP lideri Erhürman, "Gözünüzün içerisine baka baka kesip, biçip gidiyorlar" sözlerini kullandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediye başkanları gibi hükümetin de seçime kadar sadece "zorunlu" işleri yapması gerektiğini söyledi, "işgüder" olarak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Erhürman, en erken zaman halkın iradesine gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin dün verdiği karardan birilerinin ders çıkarması gerektiğine de işaret etti. Tufan Erhürman, sorunun demokrasinin ve Anayasa’nın katledilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, Hükümetin Meclis’in bütünü ile hareket edip, istişare etmek zorunda olduğunu ifade etti, “En erken zamanda istişare yapılmalı, seçim 2023’e kesinlikle sarkmamalı” şeklinde konuştu.

Erhürman, belediyelerin birleştirilmesini öngören yasanın da yeniden masaya yatırılması gerektiğini vurguladı, “ Bu saçma sapan belediyeler reformu yasası için de bizi Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye mecbur bırakmasınlar" dedi.

“Bizim sorunumuz tarih değil, anayasayı ihlal etmeleri, çoğunluk otoritesi kurma hevesine kapılmalarıydı” diyen Erhürman, “Çok hata yapan UBP hükümetleri gördük. Ama eskileri mumla arattılar. Memleket yönetmek maskaralık, ayın oyun değil” dedi.

Erhürman, Haziran’dan sonra, bütün yerel yönetimlerin ‘işgüder yerel yönetim’ konumuna geldiğini belirtti, şu anda yalnızca zaruri, idari ve günlük işleri yapabileceklerini belirtti.

Hükümet için "soğukkanlı bir katil gibi" benzetmesi yapan Tufan Erhürman, "Gözünüzün içerisine baka baka kesip, biçip gidiyorlar" sözlerini kullandı.

