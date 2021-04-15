Hükümet savunma yapacak

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına karşı sendikaların açtığı davalar, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla 20 Nisan’a ertelendi



Kamu çalışanları ve emeklilerin hayata pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle durdurulmasına karşı sendikaların açtığı davalar, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla 20 Nisan’a ertelendi.

Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasıyla ilgili sendikaların ara emri talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla duruşmayı 20 Nisan Salı 09.30'a erteledi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Hayat Pahalılığı ödeneğinin durdurulmasını önceki gün yargıya taşımıştı. Sendikal Platform ve HAKSEN de dün konu hakkında dava dosyalayarak, ara emri başvurusunda bulundu.

Sendikalar adına mahkemeler önünde ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin adaletsiz ve haksızca çıkardığını belirttiği yasa gücünde kararnamenin iptali için tüm sendikaların dava açtığını ve dün davaların görüşülmeye başlandığını kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nin tek taraflı başvurulara bir karar üretmesinin çok doğru bulunmadığını, yürütmenin de temsil edilmesinin istendiğini dile getiren Bengihan, Anayasa Mahkemesi’nin hükümetin savunmasını dinlemek amacıyla duruşmayı 20 Nisan Salı 09.30'a ertelediğini ifade etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümet edenlerin dün mahkeme kararının netleşmemesi ve duruşmanın daha ileri bir tarihe ertelenmesini fırsat bilerek Meclis’te yasallaşması için tasarıyı Maliye Komitesi’ne gönderdiğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Bengihan, tasarının Meclis komitesinden geçmemesi adına siyasi partilerle görüşeceklerini ve grev dahil gereken her türlü mücadeleyi vereceklerini vurguladı.



