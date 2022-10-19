banner875
banner815
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
8 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
15 0
 
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
9 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
26 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
18 0
34 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
10 0
banner878

“Hükümet samimi şekilde devam ediyor”

banner476

banner825
“Hükümet samimi şekilde devam ediyor”

 
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kürsüye çıkarak bakanlıklara bağlı kurumlar konusunda cevap verdi.
Ataoğlu, hükümetin kendi içinde samimi şekilde devam ettiğini ve bu var olduğu için görev bölümü yapabildiklerini söyledi.
Bundan sonrası için bakanlıklara bağlı kurumlarla ilgili kalıcı bir çalışma yapılmasının sağlıklı olduğunu dile getiren Ataoğlu, aksi halde bu tür tartışmaların hep yaşanacağını kaydetti.
Kurumların yıllar içinde bağlandığı bakanlıklarda yaşanan değişimlere işaret eden Ataoğlu, "Bunları bir daha konuşmak gerekmemesi için gelin hep beraber bakanlıklar altına alınması gereken kurumlarla ilgili çalışma yapalım" dedi.
Ataoğlu, hükümetin samimi şekilde çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, Kalkınma Bankası'nın da Kooperatif Şirketler Mukayyitliği'nin de Vakıflar Bankası'nın da Merkez Bankası'nın da geçmişten günümüze çalışmalarının ele alınıp incelenebileceğini dile getirdi.
Bankaların Başbakanlıktan Başbakan Yardımcılığına geçmesinin başbakanlığın başarısızlığı olarak asla görülmeyeceğini dile getiren Ataoğlu zaten yine aynı personelle çalışmaya devam edileceğini belirtti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.