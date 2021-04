Hükümet sadece mazeret üretiyor

Genç sanayici Tuygun Töre, hükümete inancın kalmadığını söyleyerek Fuat Oktay’a mektup gönderdi



Genç sanayicilerden ayni zamanda UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin oğlu olan Tuygun Töre sanayiciler yaşadığı sorunlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ yönelik mektup yazdı.

KKTC’deki hükümetlere inancın kalmadığını söyleyen Töre Ankara'ya çağrı yaptı. Töre’nin mektubu şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı

“Sn. Fuat Oktay

2020 şubat ayından beridir ülkemize sık sık ziyaretler yapmaktasınız, 2 gün önceki gibi her ziyaretinizde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmiş, kendi ayakları üzerinde durabilen, sürdürülebilir bir ekonomik yapıya dönüşebilmesi için “Mesajlar” verdiniz, veriyorsunuz.

Sn. Oktay artık kendi hükümetlerimizden ve bizi yönetenlerden umudumuzu, inancımızı, güvenimizi kaybettiğimiz için bu yazıyı sizin nezninizde Türkiye Cumhuriyetine yazıyorum.

Sn. Oktay vermiş olduğunuz mesajlardan biri ve bence en önemlisi “KKTC’nin Üretim Ekonomisine geçmesi ve Üreten bir Kıbrıs” modeli çağrınızdır.

Belirttiğiniz gibi; Devlet olarak Kalkınmamızın yegane temel kuralı budur !

KKTC’ deki işsizliği azaltabilecek, kamu’ya olan istihdam yükünü ortadan kaldırabilecek, tüketen değil üreten bir toplum yapısına geçmemizi sağlayacak YEGANE çözüm de aslında budur.

Sn. Oktay gelin görün ki siz Kıbrıs’a her geldiğinizde; toplantılarda bu mesajları verirken karşınıza inci gibi dizilip sizleri elleri patlarcasına alkışlayan Hükümet üyelerinin üzülerek söylüyorum ki; bu dediklerinizi yapabilecek Kapasitesi, Öngörüsü, Cesareti ve Yönetme Becerisi Namevcuttur.

Sn. Oktay Devletimiz kurulduğundan beridir oluşturulan bu menfaat ve çıkar Düzeni maddi ve siyasi olarak; sadece birkaç aileye hizmet etmektedir.

Üreten yok olmaz felsefesiyle Ülkesini gerçekten seven, çalışan, üreten, katmadeğer katan, istihdam sağlayan, yatırım yapan Yerli veya Yabancı insanları Devlete küstürmekte, Yıldırmakta ve ülkeden kaçırmaktadır.

Bu bilinçle gelişen toplumun hem sosyolojik hem de psikolojik olarak yapısı erozyona uğramakta ve her geçen gün bozulmaktadır.

Sn. Oktay özellikle Pandemi sürecinde devletimizde bizi yöneten Cumhurbaşkanından tutunda bütün bakanlar; bu ülkede Üretim ve Sanayicilik yapan yatırımcıları Zeflemektedir, sanki de batmaları için and içmişlerdir.

Özel sektör can çekişmekte, her geçen gün işletmeler kapanmakta, işsizler ordusu oluşmaktadır.

Hükümet yetkilileri İstihdamın devamı ve Üretimin sürmesi için hiçbirşey yapmamakta, sadece mazaret üretmektedirler.

Sn. Oktay yıllardır bizi yönetenlerin tek marifeti Kamu’ya istihdam yapmak ve ay sonu geldiğinde Maaş ödemek olmuştur.

Bu yapı sürdürülebilir bir yapı olmadığı gibi biz Kıbrıs türkünü her gün karanlığa itmekte, göçe zorlamakta ve kendi içimizde bile kavgaya sürüklemektedir.

Sn. Fuat Oktay gelişmiş ülkelerde GSMH’ya bakacak olursak Sanayi ticarete oranla 3 kat büyük iken KKTC’de bu kıyaslama tam tersidir.

Haliyle ülkemizde Ticaret insanlarının güçlü olması ve bu güç ile de Siyasilerle içli dışlı olması da ülke sanayisinin gelişememesinin başlıca sebeplerindendir.

Bununla birlikte Sanayi ve üretimde bir Devlet Politikamızın olmaması her şeyi daha karmaşık ve zor duruma getirmektedir.

Sn. Fuat Oktay hal böyleyken sizin verdiğiniz mesajlar havada kalmakta, hayat bulamamaktadır.

Yazımın başında dediğim gibi; kendi hükümetlerimizden ve bizi yönetenlerden umudumuz, inancımız ve güvenimiz kalmadığı için bu yazının size ulaştırılması için TC Büyük Elçiliğine vereceğim.”