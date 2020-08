Hükümet, rakamları doğru aktaramadı

Bakanlar Kurulu’nda önceki gün açıklanan deniz yolu ve hava yolu ile gelişlerde saptanan vaka sayılarının yanlış olduğu ortaya çıktı. 1 Temmuz-16 Ağustos arasında ülkeye gelen 13 bin 195 deniz yolcusunun 24 tanesinde Covid-19 pozitif çıkarken, hava yolu ile gelen pozitif vakaların 58 olduğu belirlendi

Bakanlar Kurulu’nda önceki gün açıklanan deniz yolu ve hava yolu ile gelişlerde saptanan Covid-19 pozitif vaka sayılarının yanlış olduğu ortaya çıktı.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi yaptığı araştırmada Sağlık Bakanlığı’nın gün gün açıkladığı pozitif vakalarda denizyolu ile adaya gelen pozitif vakaların havayolu ile gelenden daha az olduğu ortaya çıkıyor.

1 Temmuz-16 Ağustos arasında ülkeye gelen 13 bin 195 deniz yolcusunun 24 tanesinde Covid-19 pozitif çıkarken, hava yolu ile gelen pozitif vakaların 58 olduğu belirlendi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin bakanlık resmi sitesinden derlediği rakamlara göre ne deniz yolu ne de havayolunda vaka sayısı binde 2’yi geçiyor. Yani deniz ve hava yolu ile gelen toplam bin yolcuda vaka tespit edilen yolcu sayısı iki.

Öte yandan hava yolu ile deniz yolu arasında gelen yolculardan tespit edilen vaka sayısı yüzdelik hesaba vurulduğunda rakamlar birbirine çok yakın çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın hangi rakamları ne şekilde hesaplayıp açıkladığı bilinmezken deniz yolunun güvensiz olduğu algısının yaratılması ciddi şekilde kamuoyu tarafından eleştirildi.

Yapılan yanlışın düzeltilmesi noktasında hiçbir adım atılmazken yanlış bilgilerle Bakanlar Kurulu’nun yanıltılarak deniz yolu taşımacılığıyla ilgili kısıtlama kararı alınması ülkedeki sektör temsilcilerini rahatsız etti.

Bakanlar Kurulu’ndan açıklanan kararın dayanağının yanlış olduğunu ortaya çıkması ile hükümetin farklı bir karar alıp almayacağı merak ediliyor.

“GEREKİRSE DENİZ TAŞIMACILIĞI DURUR”

Denizyolu taşımacılığı yapan sektör temsilcileri, hükümetin aldığı kısıtlama kararının ardından adeta çılgına döndü. Dayanağı ve rakamları yanlış olan bu kararın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade eden sektör temsilcileri, belirtilenin aksine denizyolu rakamlarının havayolu pozitif vaka rakamlarından daha az olduğunu belirtti.

Sektör temsilcileri bu karara uymayacaklarını ifade ederek hükümetin kararda ısrarı halinde deniz taşımacılığını durdurma dahil her türlü tepkiyi ortaya koyacaklarını açıkladı.

Sektör temsilcileri hükümetin bu kararda ısrarcı olması halinde sadece yolcu taşımacılığı değil ayni zamanda ithalat ve ihracatı direk ilgilendiren tekerlek üstü yük taşımacılığı hizmetini de durdurma dahil her türlü tepkiyi ortaya koyma konusunda kararlı.