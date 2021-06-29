Hükümet, Meclis tatili önce son toplantıda nisabı bulmakta zorlandı

Meclise gergin başlangıç

Meclis Genel Kurulu, tatil öncesi son toplantısını yapmak üzere dün 12:40 sıralarında toplandı. UBP – DP- YDP Azınlık Hükümeti Meclis tatili önce son toplantıda nisabı bulmakta zorlandı.

Bertan Zaroğlu’nun ‘izinli’ olduğu gerekçesi ile katılmadığı birleşim için uzun süre DP Milletvekili Serdar Denktaş beklendi.

Serdar Denktaş’ın Başbakan Ersan Saner’le Genel Kurul’a girmesi dikkat çekti. Denktaş, nisabı sağlayınca meclisten ayrıldı.

UBP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Özdemir Berova, muhalefetin hükümete ilişkin eleştirilerine cevap vermek üzere kürsüye çıktı, tartışmalar alevlendi.

Berova, ‘nisap’ sorununa değinerek, 2018’de HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın söylemlerine işaret etti.

Bu sırada HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yerinden söz aldı Berova’ya tepki gösterdi.

Berova, Manavoğlu’na, “Saçmalan, böyle konuşma” diyerek cevap verdi, erken seçime ilişkin tek kararın Meclis Genel Kurul olduğunu dile getirdi.

Berova, muhalefetin ‘ayak oyunu’ yaptığını söyledi, bu sırada vekiller Berova’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Berova, muhalefete “25 gün yasayı bloke ettiniz” diyerek, kürsüden bağırdı.

Bu sırada HP Milletvekili Ayşegül Baybars yerinden söz alarak, “Komiteden geçirdiniz, neden getirmiyorsunuz?” diye sordu.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, “Bu parlamento hepimizin. Bu ortam Meclis’e yakışmıyor” diyerek, vekilleri uyardı.

CTP milletvekili Erkut Şahali ile UBP milletvekili Menteş Gündüz arasında atışma yaşandı. Şahali salondan dışarı çıktı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, “Bu parlamento hepimizin. Bu ortam Meclis’e yakışmıyor” diyerek, vekilleri uyardı.