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“Hükümet krizinden UBP ve CTP sorumlu”

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TKP-YG Başkanı Çakıcı, hükümet krizinden UBP ve CTP'nin sorumlu olduğunu vurguladı

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“Hükümet krizinden UBP ve CTP sorumlu”
 
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet krizinden UBP ve CTP'nin sorumlu olduğunu ileri sürerek, bir an önce hükümetin kurularak halkın iradesinin sandığa yansıtılması için erken seçime gidilmesini istedi.
Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin kurulamaması nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs Türk halkının ilk defa böyle bir hükümet kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile, adil olmadığını savunan Çakıcı, Türkiye ile düzgün ve seviyeli ilişkiler istediklerini vurguladı.
Türkiye'yi sevip saydıklarını ancak taraf olmasını istemediklerini ifade eden Çakıcı, "Nasıl ki biz Türkiye halkının seçimlerine saygı duyuyorsak onların da Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine ağırlık koyarak tercih yapmasını istemeyiz” dedi.
Meclis'teki partilerin hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde koltuk kavgasına tutuştuğunu, kimin bakan olacağı tartışmalarının hükümetin kurulmasına engel olduğunu ileri süren Çakıcı, UBP'den farklı olduğunu söyleyen CTP, HP, TDP ve DP'ye seslenerek, "Halkın beklentisi ilkeleri konuşmanız değil, hükümeti kurarak sorunlarına çözüm olmanızdı" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 3 aydır hükümetin kurulamaması noktasında yaşanan sorunlara da dikkat çeken Çakıcı, bu dönemden en çok etkilenen kesimin dar gelirli ve asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen vatandaşlar olduğunu kaydetti.
Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının ülkede yaşanan yıkımın sorumluları olan partileri affetmemesi gerektiğini de dile getirerek, bu düzenin değişmesi için doğru, dürüst insanların seçilerek, ülke siyasetine yeniden yön verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
 
 
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