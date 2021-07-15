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“Hükümet, Kıb-Tek’i zarara sokmak için her şeyi yapıyor”

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Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, vatandaşlara bir TL faiz indirimi yapılmayarak elektriklerinin kesilirken, belediyelere milyarlarca liralık faiz affı yapılmasına tepki gösterdi

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“Hükümet, Kıb-Tek’i zarara sokmak için her şeyi yapıyor”
 
 
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yıllarca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan enerji kullanarak kuruma bir kuruş ödemeyen belediyelerin 260 Milyon TL olan borçlarına Bakanlar Kurulu’nun faiz affı kararı alarak KIB-TEK’i zarar uğrattığını savundu. 
Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, faiz affı kararını eleştirerek, gariban vatandaşlara bile bir TL faiz indirimi yapılmayarak, anında elektriklerinin kesildiğine işaret ederek, “devlet ve devlete bağlı bazı kurumların, belediyelerin borcu olan milyarlarca lira KIB-TEK alacaklarını Bakanlar Kurulu kararı ile affetme kararı alabiliyorlar” dedi.  
Bıçaklı, bu gibi kurumların gününde enerji borçlarını ödemedikleri için KIB-TEK’in borçlanmak zorunda kalacağına işaret ederek şöyle devam etti: 
“Bunun bedelini vatandaş ödeyecek aynı dönemde de belediyelerin borçlarına faiz affı getirilecek. Devleti yönetenler önce devletin KIB-TEK’e borcu olan 120 Milyon TL borcunu ödesin, sonra başkasına kefil olsun. KIB-TEK kurumdur, ancak hayır kurumu değildir. Bunu herkesin bilmesini isteriz.”
Bıçaklı, TÜRK-SEN, EL-SEN ve toplumun büyük bir kısmıyla birlikte KIB-TEK’e sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. 

 
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