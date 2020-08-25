Gönyeli'de bulunan ‘Bizim Meyhane’nin sahibi Emirali Tatlıdil, 200 m2 mekana 50 kişi girmesi takdirde birçok esnafın kepenk kapatacağını söyledi ve "Hükümet kendi esnafına sahip çıkmıyor” dedi

Gönyeli'de bulunan ‘Bizim Meyhane’nin işletme sahibi Emirali Tatlıdil, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 hakkında aldığı önlemleri eleştirerek “Hükümet kendi esnafına sahip çıkmıyor” dedi.Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulunan, Bizim Meyhane’nin işletme sahibi Emirali Tatlıdil, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 hakkında aldığı yeni önlemleri eleştirerek, esnafın zor durumda olduğunu aktardı.Tatlıdil, “Hükümet kendi esnafına sahip çıkmıyor” dedi.Hükümetin esnafa ve özel sektöre karşı hiçbir önlem alınmadığını ifade eden Tatlıdil, esnafın durumunun içler acısı olduğuna dikkat çekti. Tatlıdil, önlemlerin ilk olarak karantinasız gerçekleşen girişlerde alınması gerektiğine vurgu yaptı.Alınan önlemlerin birçok esnafı ekmeğinden edeceğine dikkat çekerek “Hükümet esnafa acımıyor” ifadelerini de kullandı. ,200 m2 mekana 50 kişi girmesi takdirde birçok esnafın kepenk kapatacağını aktararak “ödeyeceğimiz aynı kira, aynı elektrik, aynı su ne yapacağız biz?” ifadelerini kullandı.Hükümetin, bu önlemleri alırken esnafı düşünmesi gerektiğini de vurgulayan Tatlıdil, birçok esnafın zor durumda olduğunu, borçlarını ödemekte zorlandıklarını ve personellerini de ödeyemedikleri nedeniyle kepenk kapatacak durumda olduklarının altını çizdi.İşletme Sahibi Tatlıdil, mekanda gereken bütün tedbirlerin alındığını belirterek, "Kayıt defteri, masalarımız da dezefektan ürünleri hepsi mevcut" diyerek getirilen kısıtlamanın yanlış olduğunu aktardı.