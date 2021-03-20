Hükümet hiç ders almadı

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, pandeminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hükümetin hiç ders almadığını vurguladı





Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, pandeminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hükümetin hiç ders almadığını; hiçbir tecrübe, birikim elde etmemiş, sanki pandemiyle ilgili sorunlarla ilk kez karşılaşır gibi davrandığını ve ortaya somut hiçbir plan koymadığını ileri sürdü.

Çöken ekonomiyi, kepenk indiren esnafı, işsiz kalan insanları düşünen planlar ortaya koyması gerekirken, hükümetin gündeminin hala atamalarla meşgul olduğunu ve herhangi bir politika oluşturmadıklarını iddia eden Baybars, “Hükümetin kurulduğundan bugüne alınan kararlara; kararlar arasında ülkenin sağlık politikalarına, ekonomi politikalarına, yüksek öğrenim, turizm politikalarına çare üretecek, bu konularla ilgili acil eylem planı oluşturacak, kısa-orta veya uzun vadeli planlama yapacak tek bir öneri ve çözüm modeli yok. Yapılanlar, bizlerin hükümette olduğu dönemde yapılan ve süreleri dolan bazı teşviklerin bazı desteklerin, sürelerinin uzatılmasından ibaret” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’nın, eğitim başlaması ve yüksek öğrenimde planlama yapılması için ciddi bir çalışma yürüttüklerini söylediğini ancak ortada herhangi bir çalışmanın veya verilen gerçekçi bir tarih olmadığını savunan Baybars, eğitim ve yüksek öğrenimle ilgili somut bir planlamanın hala olmadığı, zikredilen tarihlerin günü geldiğinde ertelendiğini, vaat edilenlerin yapılmadığını iddia etti.

Hükümetin turizm emekçilerinin eylemdeki haklı taleplerine cevap vermesi gerektiğini ancak herhangi bir açıklama yapmadığını da savunan Baybars, “Üç aylık hükümet döneminin sonunda herkes turizmde nasıl bir planlama yapılacağının, 1 Haziran’da nasıl açılacağının, ülke turizminin yeniden nasıl canlanacağının, turistin nasıl geleceğinin planının açıklanmasını beklerken bizim Turizm Bakanı’mız üst kurul kurma peşinde. Üst kurullara bir yenisi daha ekleniyor ama ortada sonuç var mı, yok!” diye konuştu.

Başbakan’ın Avrupa Birliği’yle KKTC’yi kıyaslamayı sevdiğini ama başında bulunduğu hükümetin tüm dünyanın dört başlıkta topladığı pandemiyle mücadele planının bir maddesini dahi ülkede uygulamadığını savunan Baybars, bu maddelere ilişkin bilgi ve görüşlerini şöyle aktardı:

“Birincisi sağlık yönetimi, altyapı ve teknik donanımın artırılması, sağlık sisteminin iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarının güvence altında çalışması, aşılama programının hayata geçirilmesi. Sağlık Üst Kurulu’nun ortaya koyduğu doneler ışığında sektörlerin ve ülkelerin açılma ve kapanmanın nasıl olacağının planlanması. Açılma ve kapanmanın yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele yöntemi ve ekonomik ve sosyal sonuçların yarattığı krizle mücadele. Tüm bu mücadele yöntemlerine baktığınızda görüyoruz ki; bizim hükümetin tek ilgilendiği konu, sağlıkta rakamların ne olduğu ve nasıl açılıp kapanacağımızdır. Açılıp kapanmanın yarattığı ekonomik krizle ilgilenilmiyor. Hükümette bir sorumluluk anlayışı göremiyoruz. Batan insanlara can suyu verecek, ekonomiyi kurtaracak bir vizyon, sosyal politikalar üzerine bir acil durum planı yok. Elbette biz pandemiyle mücadeleyi, sağlığımızı korumayı bir şekilde atlatacağız ama sanırım çöken ekonomimizi, kepenk kapatan esnafımızı kurtarmak ve karşı karşıya kaldığımız krizi yönetmek diğer ülkelerinkinden çok daha uzun zaman alacak.”

