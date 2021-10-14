“Hükümet, halkın fena halde zamanını çaldı”

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Hükümet, halkın zamanını çalmaktan başka bir şey yapmadı. Yamalı bohça şeklinde kurulan yapılarla bu ülkeye zararlar verildi” dedi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin halkın zamanını çalmaktan başka bir şey yapmadığını savunarak, şu andan sonra izlenmesi gereken yolun ‘istişare’ olduğunu belirtti.

Erhürman, istifa eden hükümetin bakanlarının artık sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduklarını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman,, istifa eden hükümetin halkın fena halde zamanını çaldığını savunarak, “Ülkenin bu kadar zamanını çalmamalıydılar” dedi. Bu noktada, hükümetin istifasını sunduğu andan itibaren sadece günlük işleri yapmakla yükümlü olduğunu belirten Erhürman, istihdam ve vatandaşlık yapılamayacağını kaydetti.

İzlenmesi gerekene prosedüre de değinen Erhürman, “Sayın Tatar ilk fırsatta Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarıyla bir araya gelmek durumundadır. Bir istişare süreci başlatılmak zorundadır” diye konuştu. Şu an yapılması gereken işin istişare olduğuna dikkat çeken Erhürman, en erken zamanda seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Tufan Erhürman, “Bu hükümetle en dibe vurduk. Umarım daha dibini aramıyordur herkes. Bu saatten sonra Kıbrıs Türk halkı kararını vermek zorundadır” ifadelerini kullandı. Bu yapıyı değiştirmek zorunda olduklarını belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, “Yamalı bohça şeklinde kurulan yapılarla bu ülkeye zararlar verildi” şeklinde konuştu.



