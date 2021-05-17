banner583
13 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
18 0
 
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
13 0
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
Kermiya'da boş arazide çıkan yangın korkuttu
35 0
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak
58 0
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
Zaroğlu, yeni parti kurma yolunda ilerliyor
269 0
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
31 0
banner661
banner570

Hükümet, halkı akılcı çözümlerle rahatlatmalı

banner476

Esnafla buluşan Özersay ve HP milletvekilleri, hükümetin halkın sıkıntılarına kulaklarını tıkadığını, insanların geçim sıkıntısının vahim boyutlara geldiğini belirtti

Hükümet, halkı akılcı çözümlerle rahatlatmalı
 
 
Halkın Partisi, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ziyaretlerde bulundu. HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekillerinin esnafın vatandaşların sıkıntılarını dinlediği ziyaretlere partinin ilçe başkanları ve ilçe üyeleri de eşlik etti.
Adını aldığı “halk”ın sıkıntılarını dinleyip meclise taşıyıp çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten HP’li vekiller, her zaman olduğu gibi bundan sonra da halkın yanında olup onlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Gailelerinin memleket ve vatandaşın refahı olduğunu belirten Halkın Partisi lideri ve milletvekilleri, esnafın nefes alacağı formüllerin bir an önce uygulamaya koyulması gerektiğini, hep söyledikleri gibi işe kapıların açılmasıyla başlamak gerektiğini aktardılar. Hükümetin halkın sıkıntılarına kulaklarını tıkadığını, insanların geçim sıkıntısının vahim boyutlara geldiğine işaret eden partililer, farklı destek paketleriyle esnafın yarasına merhem olmak gerektiğinin, pandemi koşullarını da göz önünde bulunarak akılcı ve bilime dayalı önlemlerle ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.