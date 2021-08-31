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Hükümet geri adım mı atıyor?

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Aşılı kişilere antijen testlerin yeniden ücretsiz olması yönünde karar alındığı öğrenildi

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Hükümet geri adım mı atıyor?
 
Hükümet, oluşan tepkiler sonrasında geri adım atmaya hazırlanıyor. Aşılı kişilere hızlı (antijen) testlerin yeniden ücretsiz olması yönünde karar alındığı öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı ile Başbakan, ayrıca Eğitim Bakanlığı arasındaki "test krizi" yeni bir noktaya geldi, hükümet yeni kararlar almak için temaslar yaptı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin görüşünün de "tüm testlerin ücretli olması kabul edilemez" yönünde olduğu öğrenildi.
Şu kararların alınması bekleniyor.
1- Aşılı yurttaşlara antijen testler ücretsiz yapılacak.
2- PCR Testleri ücretli olacak. Tek istisna antijen testi pozitif çıkanlar ve temaslılara yönelik uygulanacak.
3- Kapalı mekanlara girişte “çift aşılı” yurttaşlardan güneyde olduğu gibi test istenmeyecek.
4- Yabancı ülke yurttaşları tüm testler için ücret ödeyecek.
5- Aşısız kişiler 40 TL karşılığı test yaptırabilecek. Kapalı ya da açık tüm kalabalık mekanlara aşısız kişilerin girişi 72 günlük testle mümkün olacak.
 
 
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