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"Hükümet, eğitimi paspas edip çiğnedi"

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TDP Genel Başkanı Çeler: "Tek dertleri parti kurultayları olan bu hükümet, eğitimi paspas edip çiğnedi”

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"Hükümet, eğitimi paspas edip çiğnedi"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, okulların açılışının ertelenmesini eleştirerek, hükümeti istifaya çağırdı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümet, yaz tatili boyunca okulların açılması için yapılması gerekenleri tamamlamayıp, sadece parti kurultayına konsantre olarak eğitim öğretim yılının başlamasının gecikmesine neden olmakla suçlandı.

Öğrenci ve velilerin okulların açılışını erteleyen Bakanlar Kurulu kararıyla “şok yaşadığını” ifade eden Çeler, “Tam 100 günlük yaz tatilinde, tek işi eğitim olan bir Bakanlık bir yandan okulları birer birer konteyner kentlere çevirdi, diğer yandan da öğretmen atamalarını yapmadı. Tek dertleri parti kurultayları olan bu sözde Bakanlık ve hükümet, çocuklara ağır bir darbe daha vurdu, eğitimi paspas edip çiğnedi.” dedi.

Okulların açılışının ertelenmesinin “rezaletten öte” olarak değerlendirilen açıklamada, hükümet “umursuz, beceriksiz, liyakatsiz” olarak nitelendirilerek istifaya çağrıldı.

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