Hükümet, ‘bulaşmayan bulaşsın’ taktiği uyguluyor

HP Genel Sekreteri Manavoğlu, “hükümetin tutarsızlığı ve organizasyon eksikliği nedeniyle PCR kuyruklarında resmen 'bulaşmayan da bulaşsın' taktiği uygulanıyor” yorumunda bulundu





Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümetin salgını yönetme şeklinden dolayı ‘üzgün’ olduğunu belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin başka şeyler söylerken, Bakanlar Kurulu’nun başka kararlar aldığını ifade etti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan HP’li vekil Manavoğlu şöyle dedi:

“Evet, üzgünüm çünkü hükümetin durumu meydanda... Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu başka bir şey söylüyor, Bakanlar Kurulu bambaşka kararlar alıyor...

Bir yandan Sağlık Bakanı, sanki Bakanlar Kurulu üyesi değilmiş gibi davranırken, öte yandan Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanı’nı takmıyor...

Başbakan Yardımcısı, vaka sayısının kötü olmadığından söz ederken, hükümetin tutarsızlığı ve organizasyon eksikliği nedeniyle PCR kuyruklarında resmen “bulaşmayan da bulaşsın” taktiği uygulanıyor...

Ve kimse kusura bakmasın, bunu söylerken üzülüyorum ama tüm bakanlar kurulu üyelerinin bildiğini, halkımızdan saklamayalım; “... Kudret, Tolga ve Ayşegül olsa yardım eder her şeyi organize ederdik” şansımız da yok!”

