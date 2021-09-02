“Hükümet aylardır saçmalıyor”

UBP’nin tek derdinin kurultay olduğunu vurgulayan CTP lideri Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin aylardır ‘saçmaladığının’ altını çizdi







CTP Lideri Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti üyelerinin, siyaseti ‘bir şey yapmak’ için değil, ‘bir şey olmak’ için yaptığını vurguladı. ‘Basiretsiz’ bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Erhürman, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. UBP’nin tek derdinin kurultay olduğunu vurgulayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin aylardır ‘saçmaladığının’ da altını çizdi.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda asgari ücretin belirlenmesinin bu kadar geciktiriliyor olmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Erhürman, söz konusu durumun insanların tahammül sınırlarını aştığını kaydetti. Azınlık Hükümeti’nin memleket meselelerine konsantre olamadığına vurgu yapan Erhürman, temel sıkıntının da bu olduğunu belirtti. Azınlık Hükümeti’nin ‘basiretsiz’ olduğunun bir gerçek olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biraz olsun memlekete konsantre olsalar ne olduğunu görebilecekler” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi’nin, kendi içlerindeki kurultaya ve tüzüğe boğulmuş durumda olduğunu söyleyen Erhürman, “Başka dertleri yok. Dertleri bir şey yapmak değil, bir şey olmaktır. Bir şey olmak için siyaset yapıyorlar. Gaile çekmek gibi bir durumları söz konusu değildir” dedi.

İradenin artık yenilenme zorunda olduğuna vurgu yapan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunlara layık olmadığını söyledi. Azınlık Hükümeti’nin halkı ezme noktasına getirdiğini belirten Erhürman, “Derdiniz bu halk değildir. Derdiniz partinizin tüzük ve kurultayıdır” diye konuştu. Ekonomik olarak sadece bireylerin değil, ülkenin ekonomisinin topluca çöktüğünü belirten Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin beceriksizliğinin bedelini halk olarak hep beraber ödediğimizi ifade etti.

Erhürman, “Bu hükümet Meclis’i açamadı. Kurulduğu günden beri nisap sorunu yaşadı. Geç açılma sebebi de kendi içlerindeki pazarlıklardı. Hiçbir defa bile nisap sorunsuz açılamadı. Kapanma kararını bile alamadı” dedi. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Erhürman, hükümettekilerin ciddiyetsizliğinin ise devam ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının siyasete olan güveninin de her gün azalmaya devam ettiğini kaydeden Erhürman, Meclis’in itibarının da ‘beş paralık’ olduğunu vurguladı. Gençlerin ülkede artık önlerini göremediğini dile getiren Erhürman, yurt dışına öğrenim görmeye giden gençlerin ülkeye dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Meclis’i bir mücadele alanı olarak gördüklerini vurgulayan Erhürman, bu yüzden orada olduklarını ifade etti. “Bu hükümet aylardır saçmalıyor. Resmen her konuda saçmalıyor” diyen Erhürman, toplumun artık tek başına kurtuluşun olmadığını öğrenmesi gerektiğini belirtti. İçinde bulunulan durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erhürman, emekçinin ezilmeye devam ettiğini kaydetti. Yaptıkları hiçbir önerinin dikkate alınmadığını söyleyen Erhürman, taşımacıların da aylardır perişan bir durumda olduğuna değindi. Hükümet kendi başına bir kriz haline geldiğine dikkat çeken Erhürman, Her bakanın başka bir açıklama yaptığını ifade etti. Azınlık Hükümeti’nin aldığı kararlarla insanların kafasını ‘salataya’ döndürdüğünü ifade eden Erhürman, bakanlıkların ‘feodal beyliğe’ döndüğünü vurguladı.



