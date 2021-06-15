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Hukuk paspas edildi

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CTP Genel Başkanı Erhürman, atılmak istenen adımla artık çoğunluğa kim sahip olursa, mecliste ne isterse yapabileceği bir sistem yaratıldığına vurgu yaptı

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Hukuk paspas edildi

 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Anayasa’yı ve Meclis iç tüzüğünü tanımayarak dayatma kararlar aldığını söyledi ve “Sin da gülle geçsin tavrındasınız ama bilin ki bu gülle geçmeyecek” ifadelerini kullandı. Erhürman, komitelere ilişkin Meclis iç tüzüğünün ihlal edilmeye çalışıldığını ve bunun basit bir şey olmadığını dile getirdi. Parmak hesabı üzerinden emsal yaratılmaya çalışıldığının altını çizen Erhürman, “Bunu kabul ettiğiniz anda 27 tane parmağa sahip olan herhangi bir hükümet, iç tüzükte ne yazıyorsa hepsini birden paspas edecek, dilediğini yapabilecek ve genel kuruldaki parmakların iradesi esastır diyerek bu memleketteki demokrasi ve hukuk düzeni rafa kalkacak” dedi.
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin iç tüzük ihlalinin yolunu açtığını vurgulayan ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman, “Bu konuşmayı, bunun nasıl bir maskaralık, nasıl bir ahlak, edep dışında bir iş olduğu anlaşılsın diye yapıyorum” dedi. Atılmak istenen bu adımla artık çoğunluğa kim sahip olursa, mecliste ne isterse yapabileceği bir sistem yaratıldığına vurgu yapan Erhürman, “Buna siz de engel olamayacaksınız. Bu partiler gitse de yerine başka partiler gelse böyle bir kara leke yapıştırıyorsunuz meclise. Bunu da gönül rahatlığıyla yapıyorsunuz. Çünkü anlamak istemiyorsunuz” dedi.
Azınlık Hükümeti’nin “Ben yaparım, olur” zihniyetiyle hareket ettiğinin altını çizen Genel Başkan Tufan Erhürman, “Bu konuda Meclis’te uzlaşma aramadan, iç tüzüğe aykırı konularda dilekçe vermeye devam ederek, Ad-Hoc Komiteye hiçbir muhalefet partisinin üye vermiyor oluşunu dikkate almayarak ben yaparım olur anlayışıyla devam eden bir hükümet var karşımızda” dedi.
Yapılan hukuksuzluklardan dolayı kurulacak Ad-Hoc Komiteye üye vermediklerini çünkü yaşananların içlerine sinmediğini kaydeden CTP lideri Tufan Erhürman, “Böyle bir yapının altında, burada birlikte olmayı da artık içimize sindiremez duruma geleceğiz” dedi. Hükümete artık akıl yoluna dönme çağrısı da yapmayacağını belirten Erhürman, hukukun paspas edildiğini ve hükümetin bundan gocunmadığını söyledi. Hükümete yönelik olarak “Zor oyunu bozar” sözünü hatırlatan Erhürman, “Birinin kafasına vurursanız kafanıza vurulmasını göze aldınız demektir. Siz bu memlekette yan yana yaşamanın yegane unsuru olan hukuku bertaraf ediyorsunuz. Ve bunu gözümüzün içine baka baka yapıyorsunuz. Biz burada konuşurken kafanızı sokup ‘Sin da gülle geçsin’ tavrına giriyorsunuz ama bu gülle geçmeyecek. Böyle devam ederseniz zor oyunu bozacak” ifadelerini kullandı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te dün konuşulanların demokrasi ve yasama organı tarihine kapkara bir leke olarak geçeceğini dile getirdi.
Erhürman, konuşması devam ederken, hükümete mensup milletvekillerinin kendisini dinlemedikleri gerekçesiyle uyardı.
Bu sırada Genel Kurul’da sesler yükseldi, Erhürman ile muhalefet vekillerinin eleştirilerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay,  “Gerizekalı değiliz, dinlediğimizi anlıyoruz, başkalarıyla karıştırmayın” dedi.
 
 
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