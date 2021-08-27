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HP’den Köpek Barınağı’na anlamlı destek

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Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle gerçekleştirdikleri barınak ziyaretinde, hayvan refahı yasası altında yapılması gereken tüzükler için harekete geçilmesini istedi.

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HP’den Köpek Barınağı’na anlamlı destek
 
Milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu. 
Barınak yetkilileriyle bir araya gelen  HP milletvekilleri, Hayvan Refahı Yasası altında yapılması gereken tüzüklerin bir an evvel ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
 
 
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