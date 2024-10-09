HP’den CTP’ye “Meclisten çekilin” çağrısı

Halkın Partisi, ana muhalefet CTP’nin Meclis’ten çekilerek erken seçimi zorlaması gerektiğini vurguladı

Halkın Partisi (HP), hükümetin bir an önce istifa ederek ülkeyi seçime götürmesi, hükümet bunu yapmıyorsa ana muhalefetin Meclis’ten çekilerek erken seçimi zorlaması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili yaşananları ancak "seçimin temizleyebileceğini" savunan HP, dün yaşananları “ülkedeki siyasi çöküntünün ve yarattığı moloz yığının son noktası” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan son gelişmelere yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Özersay, CTP'nin önceki gün Meclis'te yaşanan krize "Bu film bitmiştir" açıklaması yapmasını hatırlatarak, aynı senaryonun yeniden sahnelenmesi durumunda CTP'nin tavrının ne olacağını sorguladı.

Özersay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Dün (önceki gün) Meclis'te yaşanan rezalet karşısında CTP "bu film bitmiştir" açıklaması yapmıştı. Eğer film bittiyse bugün (dün) sayın Tatar'ın yurt dışından getirilmesi yoluyla aynı film yeniden oynatılırsa ve UBP-DP-YDP gayrimeşru hükümeti devam ederse o zaman CTP bu film sahnesinde, yani Meclis'te yer alacak mı? Orada oturmaya devam ederse bittiğini söylediği bu filmde bir nevi figüran konumuna girmiş olmayacak mı? Dünden (önceki günden) itibaren bu gayrimeşru hükümet dokunduğunuzda değil üfürdüğünüzde düşebilecek konuma gelmişken ana muhalefet partisi CTP'nin en azından bu aşamada doğrudan veya dolaylı olarak artık bu oyuna ortak olmamasını bekliyoruz!!! İki buçuk yıl önce biz Halkın Partisi olarak Meclis'ten çekilme kararı aldığımızda CTP de aynı düşünceyi paylaşarak birlikte adım atma önerimizi kabul etmiş olsaydı bu kadar zamandır bu gayrimeşru hükümetin yaşattıklarını yaşamamış olacaktık ve UBP-DP-YDP hükümeti istifa etmek zorunda kalacaktı. CTP o tarihte farklı düşünüyordu, saygı duyuyoruz ancak ülke iki buçuk yıl kaybetti. En azından bugünden sonra bu tavrı CTP'nin göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Karar tabi ki kendilerinindir. Ama film bitmeden "bu film bitmiştir" dedilerse ve yeniden filmde oynamaya devam edeceklerse bu ülkenin kayıpları daha da katlanarak artacaktır. Bizden söylemesi...”