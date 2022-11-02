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HP’den Çelebi’ye destek kararı

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HP’den Çelebi’ye destek kararı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Mehmet Çelebi’yi destekleme kararı aldı.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Çelebi’nin bir esnaf olarak ailesiyle birlikte kendi bölgesine yatırım yapan, üreterek var olmaya çalışan bir karaktere sahip olduğunu ve temiz toplum, temiz siyaset ilkelerini benimsediğine dikkat çekti.
Özersay, “Sayın Mehmet Çelebi’nin bu seçimi kazanacağına inanıyoruz. Mehmetçik-Büyükkonuk insanının ve ülkemizin yararına olacağına inandığımız için, herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket edeceğini düşündüğümüz için bu seçimde Mehmetçik-Büyükkonuk bağımsız  belediye başkan adayı Mehmet Çelebi’ye tam destek vereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.
 
 
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