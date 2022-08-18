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HP MYK üyeleri görevden alındı

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HP Parti Meclisi, aralarında Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın da bulunduğu HP MYK üyelerinin görevden alınmasına karar verdi

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HP MYK üyeleri görevden alındı

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyelerini görevden aldı.
Konuyla ilgili konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, PM’nin “görev tazeleme” kararı ürettiğini ve MYK’daki 9 üyeyi görevden aldığını belirtti.
Özersay, MYK’nın yeni üyelerini belirlemek üzere önümüzdeki hafta seçime gitme kararı alındığını da kaydetti.
Tüzük gereği, seçilecek olan MYK üyelerinin Ocak 2023’e kadar görevde kalacağını belirten Özersay, Ocak 2023’te olağan kongrenin gerçekleşeceğini ve yeniden seçim yapılacağını anımsattı.
Özersay, önümüzdeki hafta yapılacak MYK’ya ilişkin seçime, görevden alınan herkesin, talep etmeleri halinde tekrardan aday olabileceklerini de belirtti.
MYK’da görevden alınan isimler şöyle:
Jale Refik Rogers
Ayşegül Baybars
Tolga Atakan
Özgür Vehit
Turgut Alas
Yusuf Avcıoğlu
Batur Sağlamer
Ramadan Durmazer
Ayşe Onar
 
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