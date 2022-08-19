HP kararına Baybars’tan dava

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, kendilerine karşı disiplin soruşturması başlatıldığını ama bunun hukuka aykırı bir ihraç meselesi olduğunu ve disiplin kurulunun oluşumunun da yanlış olduğu iddiasıyla dava açtıklarını ifade etti





Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' adlı programa konuk olarak katıldı.

Halkın Partisi'nden milletvekili olmalarını engelleyecek bir mesele olamayacağını ifade eden Baybars, eski siyaset anlayışının ortadan kalkması ve siyasete güvenin tekrar sağlanması için 6 yıl mücadele verdiklerinden bahsetti.

“Kişiler geçicidir, kurumlar kalıcıdır” diye konuşan Baybars, kendilerine karşı disiplin soruşturması başlatıldığını ama bunun hukuka aykırı bir ihraç meselesi olduğunu ve disiplin kurulunun oluşumunun da yanlış olduğu iddiasıyla bir dava açtıklarını ifade etti. Baybars, mahkemenin ara emri verdiğini ve şu an için yargılanma sürecinin durduğunu ancak mahkemenin devam ettiğini söyledi.

Baybars, parti meclisi toplantısında tüm Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin görevden alındığını ancak haberlerin üç isim üzerinden yapıldığını belirterek, “Parti meclisinde yapılan değerlendirmede ‘sağlıklı çalışma ortamı olmadığı’ gerekçesiyle üyelerin yeniden seçilmesi gerektiği kararı alındı” dedi.

“HP’DEN İSTİFA ETMEDİK”

“Dedikodular var ama biz HP’den istifa etmedik, kurucuları olarak mücadelemize devam edeceğiz...” diye konuşan Baybars, başka bir partiye geçmelerinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Belediyeler Reformu'nu her zaman savunduklarını belirten Baybars, belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili yasanın kendi zamanında da gündeme geldiğini ve konu üstünde çalışıldığını söyledi.

Baybars, idari ve mali yapıyı oluştururken bazı bölgelerdeki belediyelerin daha güçlenebilmesi için birleşmenin veya sayının azaltılmasının zorunlu olarak yapılması gerektiğini düşündüklerinden bahsetti.

