HP Başkanı Özersay, ameliyatlar için gerekli cihaz ve malzeme eksikliğinin giderilip giderilmediğini sordu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e ameliyatlardaki cihaz ve malzeme eksikliklerinin giderilip giderilmediğini sordu.

Özersay, bir ay önce cihaz ve malzeme eksiklikleri nedeniyle bazı ameliyatların yapılamadığı ya da risk alınarak yapıldığını gündeme getirdiklerini ve bunun üzerine Sağlık Bakanı’nın eksikliklerin giderileceği yönünde söz verdiğini hatırlatarak, Bakanı bu sözü tutup tutmadığını kamuoyuna açıklamaya davet etti.

Özersay yazılı açıklamasında, “O tarihte Sağlık Bakanı bir hafta en geç iki hafta içinde bu alımların yapılacağını kamuoyuna açıklamıştı. Şimdi aradan dört hafta geçti, ameliyatlar için gerekli cihaz ve malzemeleri aldınız mı, sorunları giderdiniz mi Sayın Bakan?” diye sordu.

Sosyal sigorta emeklisi olan ve ilaçlarının parasını gecikmeli olarak almak zorunda kalan vatandaşların sıkıntılarına da dikkat çeken Özersay, “Vatandaşın canını yakan meseleler Halkın Partisi olarak bizim de meselemizdir” ifadelerini kullandı.

