Hortumlar Girne’yi kırdı geçirdi

Girne bölgesini iki ayrı hortum vurdu. Çıkan hortumlar büyük maddi hasara yol açtı, üç kişi yaralandı

Girne bölgesinde çeşitli bölgelerde dün öğle saatlerinde çıkan hortumlar geniş alanda etkili oldu ve hasara yol açtı.Hortum sonucu Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka'da zarar oluştu.Hortum sonucunda bazı çatılar uçtu, araçlar devrildi, kopan ağaçlar araçların üzerine düştü, duvarlar çöktü, elektrik telleri ve direkleri zarar gördü.Girne bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.Girne Kaymakamı Sinan Güneş, rüzgar, yağış ve hortumun neden olduğu olumsuz hava koşullarından dolayı Girne Sivil Savunma Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.Girne Kaymakamı Sinan Güneş yağışla birlikte Sadrazamköy’den Çatalköy bölgesine kadar çeşitli noktalarda meydana gelen hortumların bölgeye zarar verdiğini, ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini belirterek, Geçitköy barajındaki jeneratörün devreye sokulduğunu kaydetti.Güneş, saat 16.00 itibarıyla yağmurun durduğunu, trafik akışının yeniden başladığını, zarar meydana gelen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.Ozanköy’de çıkan hortum sonucu köy içerisinde kopan elektrik direkleri ve ağaçlar araçlar üzerine düştü, Köy içinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.Ülkenin kuzey sahilinde, özellikle doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve hortum Ozanköy'de hayatı olumsuz etkileyip, zarara yol açtı.Ozanköy'de saat 13.00 sıralarında çıkan hortum sonucu köy içerisinde kopan elektrik direkleri ve ağaçlar araçlar üzerine düştü, köy içinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.Bazı binaların camları kırıldı, fırtına ne varsa dağıttı.Ayrıca önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman fırtınamsı olarak esen şiddetli rüzgar nedeniyle Ozanköy'de hayat olumsuz etkilendi. Evlerin çatısı uçtu, ağaçlar yerlerinden söküldü.Polisten yapılan açıklamada şöyle denildi:“Ozanköy'de çıkan hortum zarara yol açtı. Çıkan hortum sonucu köy içerisinde kopan elektrik direkleri ve ağaçlar araçlar üzerine düştü, Köy içinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Köy halkının yetkililer müdahale edene kadar, kopan elektrik tellerinde akım olabileceğini dikkate alarak araçlarına ve/veya benzer herhangi bir yere temas etmemeleri ayrıca yetkililerin olay yerine ulaşabilmeleri için söz konusu yolları kullanmamaları önemle rica olunur.”Çatalköy Belediyesi tarafından ülke genelini etkisi altına alan, aşırı yağış nedeniyle Çatalköy’de meydana gelen zarar hakkında bilgilendirme yaptı.Belediye, saat 13.40 sularında Acapulco Otel’in doğusundan, denizden çıkarak Teknecik Santrali’ne doğru gelen hortumun, bahsi geçen bölgede bulunan birçok konutu ve küçük esnaf sanayi bölgesini kullanılmaz hale getirdiğini ifade etti.Belediye ekiplerinin hem bölge sakinlerine hem de işyeri sahiplerine yardımcı olmak üzere, o bölgeye intikal ettiğini ifade edilirken, ağaçların devrilmesinden dolayı kapanan yolların açıldığı da belirtildi.Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen hasardan dolayı, şu anda bölgeye elektrik verilmediği de aktarıldı.Diğer bir hortum da Çatalköy - Ozanköy arasında Vounous bölgesinde meydana gelmişti. O bölgede bulunan birçok konut, büyük hasarlar aldı.Teknecik Elektrik Santrali yakınlarında oluşan hortum nedeniyle santralde zarar meydana geldi. Teknecik’deki santraller durduruldu. Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz’a elektrik verilemediTeknecik Elektrik Santrali yakınlarında oluşan hortum nedeniyle santralde zarar meydana geldi.Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Teknecik’deki üretimin koruma amaçlı durduğunu açıkladı.TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Girne bölgesinde meydana gelen fırtına, dolu ve şiddetli rüzgarın Teknecik santralinde zarara neden olduğunu belirtti.Erdoğan, Teknecik santralinde yüksek gerilim hatlarının ve Trafo merkezinin içindeki cihazların zarar gördüğünü kaydederek, hortum ile birlikte havalanan demir saçların elektrik direkleri ve hatlarına vurarak kısa devre yaptırdığını ve zarara yol açtığını kaydetti.Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz’a elektrik verilemediğini söyleyen Erdoğan, ekiplerin müdahaleye başladığını ve 4-5 saat içerisinde elektrik verilebilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.Yağmurlu hava Karpaz’da hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Ziyamet ve Yenierenköy’de yağmurla karışık dolu yağarken, yağışlar nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapandıÜlkede önceki gece ve dün sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmurlu hava Karpaz’da hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yeşilköy ve Yenierenköy’de yağmurla karışık dolu yağarken, yağışlar nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapandı, 11.30 itibariyle yeniden açıldı.Önceki gece ve dün sabah bölgede etkili olan yağışlı hava sonunda metrekareye Ziyamet’te 78, Yenierenköy’de ise 56 kilogram doluyla karışık yağmur düştü.Kuzey sahilinde, özellikle doğu bölgelerinde artık etkili olmayan yağışlı havanın yerini şu sıralar şiddetli rüzgar aldı.Günün ilerleyen saatlerinde ülke genelinde yeniden yağışlı hava bekleniyor.Polisten verilen bilgiye göre, Derince - Adaçay köy yolu, yağışlar çökmeye sebep olduğundan trafik akışına kapatıldı.Ziyamet birinci yol kavşağına taş düşmesi nedeniyle trafik Ziyamet ikinci kavşak üzerinden sağlandı.Polis, aksaklıkların giderildiğini açıkladı.İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Karpaz bölgesindeki aşırı yağışlar nedeniyle bölgede meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların zararlarının tespit edilmesi hususunda İskele Kaymakamlığı ile diğer kurumların önceki geceden beri çalıştığını belirtti.YAĞIŞ MİKTARLARI19 - 20 Kasım 8.00 – 08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:“Ziyamet 78 kg/m2, Yenierenköy 56 kg/m2, Dipkarpaz 50 kg/m2, Mehmetcik 33 kg/m2, Kaleburnu 14 kg/m2, Zaferburnu 12 kg/m2”Yenierenköy bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmurda birçok evi su bastı, şiddetli dolu yağışı nedeniyle bölgede hala bazı yollar kullanılamaz durumda. Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak: “Su baskınına uğrayan birçok ev var, yetişmeye çalışıyoruz” dedi.Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, su yataklarını açma çalışmaları, yolların dolu birikintilerinden arındırılması çalışması yaptıklarını aktararak, su baskınına uğrayan evlerin yardımına yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.Yeşilırmak, bölgede belediye, sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin çalıştığını, bunun yanında vatandaşların da traktörler ve iş araçlarıyla destek verdiğini belirtti.15 haneden su baskını yaşadığına dair şikayet aldıklarını da belirten Yeşilırmak, önceliklerinin acil noktalar olduğunu kaydetti. Yeşilırmak, “Sabah 5 buçuk 6 civarı yağış oldu, 2 saatte bu hale geldi, bazı yerlerde su baskınına uğradık, dolu ile birlikte yağış olduğu için her yer dolu, temizlik yapıyoruz.” dedi.