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Hortum nedeniyle 3 kişi yaralandı

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Girne bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi

Hortum nedeniyle 3 kişi yaralandı

Hortum, Girne bölgesinde geniş alanda  etkili oldu ve hasara yol açtı.

Girne bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi
 
Girne Kaymakamı Sinan Güneş,  rüzgar, yağış ve hortumun neden olduğu olumsuz hava koşullarından dolayı Girne  Sivil Savunma Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Girne Kaymakamı Sinan Güneş yağışla birlikte Sadrazamköy’den Çatalköy bölgesine kadar çeşitli noktalarda meydana gelen  hortumların bölgeye zarar verdiğini, ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini belirterek, Geçitköy barajındaki jeneratörün  devreye sokulduğunu kaydetti.

Güneş, saat 16.00 itibarıyla yağmurun durduğunu, trafik akışının yeniden başladığını, zarar meydana gelen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti.


Polis Basın Subaylığı  açıklamasına göre,  hortum sonucu   Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka'da  zarar oluştu.

Hortum sonucunda bazı çatılar uçtu, araçlar devrildi, kopan ağaçlar araçların üzerine düştü, duvarlar çöktü, elektrik telleri ve direkleri zarar gördü.
 

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