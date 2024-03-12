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Holguin’e "ortak vatan” mektubu

Bu Memleket Bizim Platformu, Tatarla görüşmek için Kuzey'e geçen Cuellar’ı Ledra Palace geçiş noktasında karşıladı. Cuellar’a mektup veren platform, adadaki toplumların çoğunluğunun federal çözümden yana olduğunu vurguladı

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Holguin’e "ortak vatan” mektubu
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Bu Memleket Bizim Platformuna üye örgüt temsilcileri, Ledra Palace geçiş noktasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı karşılayarak, mektup verdi.
Geçiş kapısında 11.30’da Holguin’in KKTC’ye geçişinde platformu temsilen Selma Eylem, görüşmelerin yeniden başlatılıp devam ettirilmesi ve çözüme ulaştırılması gerektiği yönündeki görüşleri ve kendisiyle görüşme talebini içeren mektubu Holguin’e takdim etti.
Geçiş noktasında toplanan ve aralarında bazı milletvekilleri, parti yetkilileri, sendika ve dernek başkanlarının da bulunduğu Platform üyelerinin açtıkları pankartlarda 60 yıllık bölünmüşlüğe dikkat çekildi, “ortak vatan” vurgusu yapıldı.
Mektupta, Adadaki toplumların çoğunluğunun BM kararları çerçevesinde federal bir çözümden yana olduğu ifade edilerek, Crans Montana sonrası dondurulan sürecin Guterres çerçevesi zemininde yeniden başlatılması ve elde edilen kazanımların ve ortak zeminin korunması görüşü savunuldu.
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