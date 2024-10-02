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“Hız kontrolleri sıklaşacak”

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“Hız kontrolleri sıklaşacak”
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Mecliste konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, enflasyonla birlikte ülkede en çok üzerinde durulan konunun trafik olduğunu belirterek, yaz boyunca bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

“Trafikte Master Planı’nda son aşamaya geldik” diyen Arıklı, ada çapına kurulacak yaklaşık 300 kamerayla sistemiyle hız kontrollerini sıklaştıracaklarını belirtti.

Trafikteki denetimlere ciddi trafik cezaları kesildiğini de kaydeden Arıklı, bugüne kadar ülkede 33 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, ilk sıradaki kaza sebeplerinin sürat ve alkol olduğunu söyledi.

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