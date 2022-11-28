banner875
banner885
15 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
28 0
 
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
14 0
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
10 0
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
13 0
3 trafik kazasında 3 yaralı…
3 trafik kazasında 3 yaralı…
30 0
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
40 0
banner878

Hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

banner476

banner825
Hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi
Tarım Dairesi, Mağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün İmha edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerde 34 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadığı belirtilirken, yerli ürünlerde ise 8 numuneden 7’sinin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlandığı kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.