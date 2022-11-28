Hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım Dairesi, Mağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünün İmha edildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi, 18-24 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerde 34 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadığı belirtilirken, yerli ürünlerde ise 8 numuneden 7’sinin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.