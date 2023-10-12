Hirondel bitti, sıra Yeni Liman'a geldi

Girne trafiğinin iyileştirmesi amacıyla başlatılan projelerden üçüncüsü olan "Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi" kapsamındaki çalışmaların Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.
Çalışmalar Girne Belediyesi ve Bel-Paz ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un, göreve geldikten sonra ilk olarak Boğazyolu Caddesi - Kaçış Yolu’ projesini hayata geçirdiği, ardından ikinci proje olarak "Lefkoşa Çemberi – Hirondel Işıklı Kavşak Projesi"nin tamamlanmasını sağlayarak, Girne trafiğinin bir nebze rahatlamasını sağladığı kaydedildi.
Projelerin üçüncü ayağı olan Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi’nin ise 16 Ekim Pazartesi günü tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
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