Hirondel bitti, sıra Yeni Liman'a geldi

Girne Belediyesi, Girne trafiğinin rahatlaması adına Hirondel Işıklı Kavşak Projesi’ni tamamlamasının ardından Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi’ne yöneldi

Girne trafiğinin iyileştirmesi amacıyla başlatılan projelerden üçüncüsü olan "Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi" kapsamındaki çalışmaların Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.

Çalışmalar Girne Belediyesi ve Bel-Paz ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un, göreve geldikten sonra ilk olarak Boğazyolu Caddesi - Kaçış Yolu’ projesini hayata geçirdiği, ardından ikinci proje olarak "Lefkoşa Çemberi – Hirondel Işıklı Kavşak Projesi"nin tamamlanmasını sağlayarak, Girne trafiğinin bir nebze rahatlamasını sağladığı kaydedildi.

Projelerin üçüncü ayağı olan Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi’nin ise 16 Ekim Pazartesi günü tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

