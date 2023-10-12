banner913
banner932
Siviller zor durumda
Siviller zor durumda
5 0
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
TEMOS, YDÜ Hastanesi’nin akreditesini dünyaya duyurdu
4 0
 
Karikatür davasında ikinci beraat
Karikatür davasında ikinci beraat
13 0
"Girne Arkın Group Fest 23’ e görkemli kapanış
13 0
60 0
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
100 0
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
389 0
banner964

Hirondel bitti, sıra Yeni Liman'a geldi

banner476

Girne Belediyesi, Girne trafiğinin rahatlaması adına Hirondel Işıklı Kavşak Projesi’ni tamamlamasının ardından Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi’ne yöneldi

banner974
Hirondel bitti, sıra Yeni Liman'a geldi
banner971
Girne trafiğinin iyileştirmesi amacıyla başlatılan projelerden üçüncüsü olan "Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi" kapsamındaki çalışmaların Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.
Çalışmalar Girne Belediyesi ve Bel-Paz ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Açıklamada, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un, göreve geldikten sonra ilk olarak Boğazyolu Caddesi - Kaçış Yolu’ projesini hayata geçirdiği, ardından ikinci proje olarak "Lefkoşa Çemberi – Hirondel Işıklı Kavşak Projesi"nin tamamlanmasını sağlayarak, Girne trafiğinin bir nebze rahatlamasını sağladığı kaydedildi.
Projelerin üçüncü ayağı olan Yeni Liman Işıklı Kavşak Projesi’nin ise 16 Ekim Pazartesi günü tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.