Hindistan Varyantı: “Daha Bulaşıcı” Olarak Tanımlanan Mutasyon Hakkında Neler Biliniyor?

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını bir buçuk yılı geride bıraktı. Salgın bazı ülkelerde kontrol altına alınırken ve yavaş yavaş normalleşme başlarken, bazı ülkelerde ise kontrolden tamamen çıktı. Hindistan da bu ülkelerden biri. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da salgının boyutu son derece ciddi bir noktaya ulaşmış durumda. Ülkenin sağlık sistemi ise salgını önlemede yetersiz kalıyor. Öte yandan vaka sayıları arttıkça yeni varyantlar da ortaya çıkıyor. Corona virüsünün mutasyona uğraması ve yeni bir varyantının ortaya çıkması ise önlenemez başka salgınlar doğurabilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Hindistan’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Hindistan’da salgının durumu tüm dünya için risk taşıyor. Dün ise açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de İstanbul’da 5 kişide corona virüsünün Hindistan varyantının görüldüğünü belirtti. Peki Hindistan varyantı hakkında neler biliniyor, aşı bu varyantta etkili mi? Detaylara birlikte bakalım.

Virüsler sürekli mutasyon geçiriyor ve kendilerinin farklı versiyonlarını üretiyorlar. Ancak bu mutasyonların çoğu büyük bir tehlike arz etmiyor. Hatta bazıları virüsü daha az tehlikeli kılabiliyor

Ancak bazı mutant virüsler daha bulaşıcı olabiliyor, aşılar bu virüslere karşı etkisiz kalabiliyor. Hindistan’da B.1.617 adı verilen yeni bir varyant ortaya çıktı

Hindistan varyantı daha mı bulaşıcı?

İlk kez ekim ayında tespit edilen varyant oldukça hızlı bir şekilde yayıldı. Bazıları bu varyanta, virüs spike’ında iki önemli mutasyon yaşandığı için “çifte mutant” diyor. Bazı laboratuvar araştırmalarında elde edilen kanıtlar, bu varyantın biraz daha bulaşıcı olduğuna, antikorların da virüsü engellemekte zorlandığına işaret ediyor

Nitekim bilim insanları bağışıklıkta yaşanan kaybın boyutlarını hala inceliyor. Louisiana State Üniversitesi’nden viroloji uzmanı Dr. Jeremy Kamil, mutasyonlardan birinin Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilenlere benzer olduğunu söylüyor. Bu mutasyon daha önceki enfeksiyon ya da aşı sayesinde koronavirüsle savaşabilecek. Bağışıklık sistemimizdeki antikorlardan kaçmasına yardımcı olabilir.

Ancak şu anda daha kaygı verici olan, İngiltere’de tespit edilen ve şu anda 50’den fazla ülkeye yayılmış olan varyant. Dr. Kamil ise “Hindistan varyantının İngiltere varyantından daha bulaşıcı olduğundan şüpheliyim ve paniklememeliyiz” diyor.

Hindistan’da günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı, sağlık sistemi ise çökme noktasına geldi

Pazartesi günü Hindistan’da 323 bin 144 vaka tespit edildi. Öte yandan ülkede bir günde 2 bin 771 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı. Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi’de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin “çökme noktasında” olduğu uyarısını yaptı. Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Hindistan’da aşılamanın yavaş ilerlemesi de vaka sayısının artmasında etkili oluyor. Şimdiye dek ülke nüfusunun yalnızca yüzde 10’dan azı aşının ilk dozunu aldı, her iki dozu alanların oranı da yüzde 2’nin altında. Dünyanın en büyük aşı üreticisi Serum Enstitüsü’nün Hindistan’da olmasına rağmen aşılama oranları düşük. Hindistan’da vakaların artışının dünyanın geri kalanını zincirleme etkileyecek olmasının nedenlerinden biri de bu.

Hindistan varyantı ne kadar yaygın?

Hindistan’daki varyantın ne kadar yaygın olduğu tüm dünya için önemli. Çünkü, bir ülkedeki enfeksiyon seviyeleri ne kadar yüksekse, bunun diğer ülkelere yayılma ihtimali de o kadar yüksek. Ancak bu mutasyonun Hindistan’da ne kadar yaygın olduğu şu an için tam olarak tespit edilebilmiş değil. Çünkü, Hindistan’da örneklem testleri varyantın ne kadar uzağa ya da ne kadar çabuk yayıldığını tespit edebilecek kadar yaygın değil.

Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde Ocak-Mart ayları arasında toplanan 361 Covid testinden 220’sinde bu varyant görüldü. Bu arada GISAID küresel veritabanına göre, en az 21 ülkede de Hindistan varyantı tespit edildi.

Bu varyant, Türkiye dışında hangi ülkelerde görüldü?

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’ın sağlık sistemini çökme noktasına getiren “Hint varyantının” en az 17 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftalık salgın bildiriminde yaptığı açıklamada, bin 200’den fazla gen diziliminde tespit edilen ‘Hint varyantının’ dünyada en az 17 ülkede ortaya çıktığını ifade etti.

Açıklamada, varyantın bulunduğu örneklerin çoğunun, “Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur’dan geldiği belirtildi. Bütün ülkelerin adı verilmese de Belçika, İsviçre ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde Hint varyantının ortaya çıktığı biliniyor.

Hindistan varyantı, İngiltere’de de görülmüştü. 22 Şubat’tan bu yana İngiltere’de böyle 103 vaka tespit edildi Hindistan’dan İngiltere’ye seyahatler büyük ölçüde yasaklandı. İngiltere, Hindistan’ı “kırmızı liste”ye aldı yani Hindistan’dan İngiltere’ye gidecekler önce 10 gün otelde karantinaya girecek. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, Hindistan varyantını “araştırılan varyantlar” listesine ekledi ancak henüz “endişe verici varyant” olarak sınıflandıracak kadar ciddi bir sorun olarak değerlendirmedi.

Aşı, Hint varyantında etkili mi?

Bilim insanları şu ana dek üretilen aşıların varyanta kadar etkili olacağını düşünüyor. Prof. Gupta ve çalışma arkadaşlarının Nature dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, bazı varyantlar kaçınılmaz olarak mevcut aşılardan kurtulacak. Bu nedenle, daha etkin hale getirmek için aşı tasarımlarında değişiklikler gerekecek. Ancak mevcut aşılar, yine büyük ihtimalle hastalığın yayılmasını yavaşlatacak.

Dr. Kamil “Çoğu kişide aşı, hastalığı hafif geçirmek ya da hiçbir şey hissetmemekle, ölüm riskiyle hastaneye yatış arasındaki farkı belirleyecek” diyor ve ekliyor; “Lütfen size verilen aşıyı yaptırın. Tereddüt edip, ideal aşıyı bekleme hatasına düşmeyin”