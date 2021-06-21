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Hindistan varyantı baskın türü olmaya başladı

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DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini vurguladı

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Hindistan varyantı baskın türü olmaya başladı
 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının küresel olarak virüsün baskın türü olmaya başladığını açıkladı. Delta varyantının ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre yüzde 65 daha bulaşıcı olduğu belirtildi.
DSÖ, küresel olarak baskın yeni tip Coronavirüs (Covid-19) türünün, ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı olduğunu açıkladı.
DSÖ'den bilim insanları, Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu yüzden baskın varyant haline geldiğini söyledi.
Aşıların varyanta karşı etkinliğini belirlemek içinse daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.
İngiltere'deyse yeni vakaların yüzde 99'unu Delta varyantı oluşturuyor. İngiltere Sağlık kurumu, Delta varyantının, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre ev içinde yüzde 65 daha bulaşıcı olduğunu ve gençlerde daha sık görüldüğünü açıkladı.
 
 
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