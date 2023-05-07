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"Hiçbir şiddet olayına karşı müsamaha göstermemiz söz konusu değildir”

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"Hiçbir şiddet olayına karşı müsamaha göstermemiz söz konusu değildir”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün saldırıya uğrayan doktor Sadrettin Tuğcu’yu hastanede ziyaret etti.

Sadrettin Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, doktorlardan sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.
Yaşanan saldırıyı kabul edlemez olarak niteleyen Cumhurrbaşkanı Ersin Tatar, “Ne türden ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin; hiçbir hal ve koşulda, ne türden olursa olsun, hiçbir şiddet olayına karşı müsamaha göstermemiz söz konusu değildir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, “büyük bir özveriyle çalışan tüm doktor ve sağlık çalışanlarımıza bu vahim olay karşısında aynı zamanda bir doktor babası olarak geçmiş olsun dilerken en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini de kullandı.
 
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