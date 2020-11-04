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“Hiçbir konuda yol alınamıyor”

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İş insanı Osman Karaköse, ülkede bir buçuk yılda bir değişen hükümetler sayesinde hiçbir konuda yol almanın mümkün olmadığına dikkati çekti

“Hiçbir konuda yol alınamıyor”
Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) üyesi, iş insanı Osman Karaköse, ülkemizde ortalama bir bir buçuk yılda bir değişen hükümetler sayesinde hiçbir konuda yol almanın mümkün olmadığını, bu yüzden de “gençleri ülkeden kaçırmaktan” yakınmanın da anlamsız olduğuna dikkati çekti.
Gençlerin ülkelerinde kalmak istediğine ama buna çoğu kez imkan olmadığına işaret eden iş insanı Osman Karaköse, katıldığı tv programında şöyle konuştu;
"Gençlerimiz burada, ülkelerinde kalmak istiyor. Ürettiğimiz malların buradan satılması gönderilmesi konusu… Bunlarla ilgili çok çalışmak lazım. Hükümet olmadığı sürece doğrusu böyle sık aralıklarla değiştirirsek her şey yarım kalıyor.. Hiçbir konuda yol alınamıyor. Gençlerin de bu durum karşısında zaten umudu kalmıyor ve şanslarını deniyorlar. Türkiye, İngiltere gibi ki oralarda da mutlu olduklarını sanmıyorum.”
 
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