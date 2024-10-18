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"Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim"

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Meclis Başkanlığı seçimini kaybeden Zorlu Töre, “Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Parlamento çalışmalarının tamamına katılacağım” dedi

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"Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim"
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UBP grup toplantısı çıkışında konuşan Meclis Başkanı UBP Milletvekili Zorlu Töre, kendisine geçmiş olsun diyen gazetecilere, sağlığının yerinde olduğunu kaydetti. 

“Davamı savunuyorum. Burada hak hukuk mücadelesi verildi” diyen Töre “Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Parlamento çalışmalarının tamamına katılacağım” şeklinde konuştu. 

Genel Kurul günlerinin tamamını milletvekili olarak izleyeceğini belirten Töre, “Yeri geldiğinde de kürsüye çıkıp konuşacağım. Milletvekilinin asli görevi milletin vekili olmaktır. Ben de milletimin vekili olacağım. Çünkü Türk milletini ölümüne seviyorum. Türkiye'yi ölümüne seviyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ölesiye savunuyorum” dedi. 

Halkın kendisine verdiği görevin milletvekili olarak yerine getireceğini ifade eden Töre “Günü geldiğinde yeni şeyler de mutlaka bu ülkede olacaktır” şeklinde konuştu. 

Haklı olduğunu bildiği için sonuna kadar mücadele ettiğini kaydeden Töre, kendi hakkını savunamayan bir milletvekilinin, vatandaşın hakkını savunamayacağını ifade etti. 

 “Bunun için bir mücadele ettik. Koltuk düşkünlüğümüz yoktur. Asli koltuğumuz milletin vekilliğidir” diyen Töre, grup toplantısında aday belirleme sürecinin devam ettiğini de kaydetti. 

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