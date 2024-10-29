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“Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım”

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“Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım”
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Başbakan Ünal Üstel, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde "mama yerine alkol verilmesi" sonucu yaşamını yitiren 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un Gönyeli Mezarlığındaki cenazesine katıldı.

Başbakan Üstel, baba Toymuradov'a sorumluların gerekli cezaları alacağını belirtti. Ünal Üstel ile Baha Toymuradov arasında yaşanan diyalog görüntülere şöyle yansıdı:

Ünal Üstel: Soruşturmaya başladım. Kimin, neyi varsa yanına koymayacağım.

Baha Toymuradov: Biz o gün şikayet etmeseydik bu olay gene yüzeye çıkmazdı.

Ünal Üstel: Biz gerekli çalışmayı başlattık. Poliste de soruşturma devam eder. Sağlık Bakanlığı'nda da özel komite kurduk, bu işlerin üzerine gider. Savcılığa da gerekeni bildirdik. Kimin, en ufak bir açığını bulduk mu gerekli cezayı uygulayacağız hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım. En üstten en aşağıya, orada müsterih olun. Gereken yapılacaktır.

Baha Toymuradov: İnşallah

Ünal Üstel: Ne zaman bir şey isterseniz kapımız açıktır. Elimden ne gelirse yardımcı olacağız. Bir kez daha başınız sağ olsun.

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