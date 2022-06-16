Hiç ders alınmıyor

5 aylık sürede 5 işçiyi iş kazalarında kaybettik. 2006-2022 arasında ise soruşturma açılan 3 bin 877 iş kazasında 3 bin 796 kişi yaralandı, 98 kişi öldü

Beş ayda beş işçi kaybettikKKTC’deki iş kazalarının önüne bir türlü geçilmezken, 2022’deki iş kazaları dikkat çekmeye başladı2006-2022 arasında soruşturma açılan 3 bin 877 iş kazasında 3 bin 796 kişi yaralandı, 98 kişi öldü.KKTC’deki iş kazalarında 2022 yılında dikkat çekici bir artış olduğu dikkati çekerken, basına yansıyan haberlere göre 5 aylık sürede 5 işçiyi iş kazalarında kaybettik.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi 2020’den bu yana kamuya açık bilgi paylaşımından vazgeçtiği için bu konudaki net rakamlar bulunamazken, diğer yılların ortalamalarına göre 5 aylık sürede soruşturma altına alınan en az 98 iş kazasında 93 kişi yaralandığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, resmi kurumların iş kazalarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini söylüyor.Çalışma Dairesi istatistiklerinden derlenen bilgilere göre 2006 ile 12 Haziran 2022 arasındaki 16 buçuk senede soruşturma açılan en az 3 bin 877 iş kazası meydana geldi. Bu iş kazalarında 3 bin 796 yaralanma olayı yaşanırken, 98 kişinin öldüğü kayıtlara girdi. Ancak, iş güvenliği ve sendikal çevreler, iş araçlarının karıştığı trafik kazalarının iş kazasından sayılmadığını hatırlatarak, bu kazaların da eklenmesi halinde, bilançonun çok daha ağırlaşacağına işaret ediyor. İstatistiklere göre en fazla iş kazası 388 ile 2019 yılında saptanırken, en çok ölümlü kaza 9’ar ölümle 2006 ve 2007 yıllarında oldu.Öte yandan KKTC’de meydana gelen iş kazalarının birçoğu istatistiklere göre “dikkatsizlik” ve “işçilerin can güvenliğinden yoksun çalışmaları” sonucu yaşanıyor.KKTC’de iş kazalarının oluş şeklini ve kazaların meydana geldiği alanları kapsayan verilere göre, iş kazalarının büyük çoğunluğu inşaatta meydana gelirken iş kazaları, genellikle yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşanıyor.Birçok inşaatta işçiler güvenlik kemeri ve baret takmadan adeta akrobasi yapar gibi hareket ediyor, inşaatın kenarında tek bir tahta üzerinde duruyor, elden ele malzemeleri taşıyor.Yapımı devam eden inşaatlarda, işçilerin iş güvenliğinden yoksun çalıştığını gösteren bir manzara hemen her gün objektiflere yansıyor.