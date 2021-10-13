“Hiç bitmeyecek bir heyecanla yola çıktık”

Geçitkale’de iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten Hasan Öztaş, önümüzdeki yerel seçimlerde de CTP adayı olarak, yeniden yarışa girecek. CTP Başkanı Erhürman, Öztaş’ın ortaya çıkarttığı ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Haziran 2022’de yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Geçitkale’de devam etti.Etkinlikte, Geçitkale’nin 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdüren Hasan Öztaş’ın, önümüzdeki yerel seçimlerde de CTP adayı olarak, yeniden yarışa gireceği duyuruldu.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bereketli bir dönemin kendilerini beklediğini kaydetti.Geçitkale’nin 7 sene önce ve şimdi nerede olduğunu herkesin gördüğünü kaydeden Erhürman, “Geçitkale’de Hasan Öztaş’ın ekibiyle birlikte, tırnaklarıyla yerleri kazıyarak, ortaya çıkarttıkları ışığı söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek” ifadelerini kullandı.“Çok uğraştıklarını biliyoruz. Hangi dönemlerde, bizim içimize sinmeyecek yöntemlerle buralarda neler yaptıklarını da biliyoruz. Geçitkale halkı, 7 sene öncesini hatırlıyor, bugünü de görüyor.”Hasan Öztaş ve ekibinin aylarca maaş almadan hizmete devam ettiğini dile getiren Tufan Erhürman, “Bizim hizmet aşkımız keseleri doldurmak değil, bizim hizmet aşkımız gerektiğinde evimize götüreceğimiz ekmeği keserek, bölgemize, ülkemize hizmet götürmektir” şeklinde konuştu.Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da, hiç bitmeyecek bir heyecanla yola çıktıklarını kaydetti. Öztaş, “Gün kişisel hesapların günü değil. Gün, yaşadıklarımızın farkında olma günüdür. Gün, bu ülkede layık olmadıklarımıza dur demek için bölgemiz için kenetlenme günüdür” ifadelerini kullandı.2 dönem 7 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Öztaş, “7 yıldır edindiğim tecrübeyle ve yaptıklarımızla, bu şerefli görevi tekrar bana layık gördünüz. Benim için onurdur, gururdur. Bölgemize olan sorumluluklarımızı bilerek, sizlerden aldığım güçle hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.CTP, yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına Geçitkale’de devam etti