Hibe denilmişti ama 10 milyon dolar ödenecek

YDP Başkanı Arıklı, Bakanlığı döneminde ‘Türkiye’den hibe olarak 50 megavatlık 2 jeneratör gelecek’ şeklinde açıklama yapmıştı ancak Kıb-Tek’in hibe denilen jeneratörleri yıllık 2 milyon dolara 5 yıllık sözleşme ile kiralayacağı ortaya çıktı



Türkiye’nin KKTC’ye hibe edeceği söylenen ve Erhan Arıklı’nın Ekonomi Bakanlığı döneminde 1.2 milyon TL’lik altyapı işi ihalesiz ve usulsüz olarak yaptırılan 2 jeneratör, yılda 2 milyon dolar kira bedeli karşılığında geliyor.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlığı döneminde “Türkiye’den hibe olarak 50 megavatlık 2 jeneratör gelecek” şeklinde açıklama yapmıştı.

Hatta bunun üzerine Arıklı’nın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Turan Büyükyılmaz ve Ömer Çete, jeneratörlerin 1.2 milyon TL’lik alt yapı işini ihalesiz, usulsüz ve doğrudan Tüfekçi Ltd‘ye yaptırmıştı.

Arıklı işin ihalesiz ve aceleyle yapılmasının sebebini de önce “Jeneratörler yolda” sonra ise “Jeneratörler Teknecik‘te” diyerek açıklamış fakat bunun da gerçek olmadığı çok geçmeden anlaşılmıştı.

Ombudsman raporlarına dahi yansıyan usulsüzlüğün hesabı bugün hala sorulmadı.

Arıklı daha önceki açıklamalarının tersine çark ederek, “Ankara ile konuştuk, hibe olarak gelmesi teknik ve yasal açıdan mümkün değil, bu yüzden sembolik bir kira bedeli koyulacak, bunu da Türkiye karşılayacak” demişti.

Yılan hikayesine dönen ‘hibe jeneratör’ yalanının aslı, şimdilerde gün yüzüne çıktı.

UBP-DP Azınlık Hükümeti‘nin Bakanlar Kurulu 30 Aralık’ta yaptığı son toplantısında, Kurum Müdürü Gürcan Erdoğan‘a, gelecek olan 25×25 megavatlık 2 jeneratörün sözleşmesini imzalamak için yetki verdi.

Buna göre Kıb-Tek, hibe denilen jeneratörleri yıllık 2 milyon dolara 5 yıllık sözleşme ile kiralayacak. Yani 5 yılda tam 10 milyon dolar ödenecek.

Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, toplumun özvarlığı KIB-TEK’in parasının hibe edileceği açıklanan jeneratörlere kira bedeli ödenmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Özkıraç, “Ellerinizi bu toplumun ve KIB-TEK’in üzerinden çekiniz. Aksi takdirde biz çektirmesini çok iyi biliriz” dedi.

Kubilay Özkıraç, Türkiye Cumhuriyeti tarafından “hibe” edileceği söylenen, bizzat TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen ve bir önceki Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da söylediği şekliyle “hibe” 2 jeneratör için gelinen aşamada kira bedelinden söz edilmesinin “siyasi bir ahlaksızlık” olduğunu savundu.

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak 25 MW’lık iki jeneratörü hibe dışında kabul etmeyeceğini ve o santralleri ülkeye sokmayacağını dile getiren Özkıraç, “Kimse bu toplumun özvarlığı olan KIB-TEK’in parasını akıl almaz kira bedellerine peşkeş çekmesine izin vermeyeceğiz” dedi.



