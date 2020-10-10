Heyecanlı bekleyiş

Kıbrıs Türk halkı, yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandığa gidiyor

Kıbrıs Türk halkı, yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandığa gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın olduğu ve 7’si bağımsız 11 adayın yarışacağı seçim, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği halkoylamasıyla birlikte yarın yapılıyor.

12 Ağustos’ta başlayan seçim takvimi uyarınca, propaganda süreci, seçimden bir gün önce, bugün saat 18.00’de tamamlanacak ve ardından seçim günü yasakları devreye girecek.

198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanacağı seçim ve halkoylamasında oy verme işlemi 08.00’de başlayacak ve 18.00’de tamamlanacak. Sonuçların, saat 22.00’ye kadar açıklanmış olması hedefleniyor.

Pazar günkü seçim ve halkoylaması, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre oldukça farklı önlemlerle gerçekleşecek. YSK’nın seçim günüyle ilgili aldığı önlemler uyarınca seçmenler maskeli gidecekleri sandıklarda, burada verilecek eldiveni de takarak oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın Pazar günkü seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun “evet” demesi gerekiyor. Hayır oylarının fazla çıkması halinde değişiklikler uygulamaya giremeyecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halkoylaması için Pazar günü 08.00’de başlayacak oy verme işlemi, saat 18.00’de tamamlanacak. Ancak saat 18.00’e geldiğinde sandık başında oy vermek üzere bekleyen seçmeler, sandık kurulu başkanı tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında adayların adlarının isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine “evet” mührü vurularak tercih belirtilecek. Oyun geçerli sayılabilmesi için mührün sadece bir kez vurulması gerekiyor. Aksi halde oy geçersiz sayılacak.

11 Ekim Pazar günü yapılacak halkoylamasında seçmenlere sunulacak oy pusulasında “21 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 33/2020 saylı Anayasa Değişikliğine İlişkin Yasa ile yapılan Anayasa değişikliklerini kabul ediyor musunuz?” sorusu yer alıyor.

Seçmenler, “evet” ve “hayır” yazan bölümlerin altındaki boş kutulardan birine tükenmez kalemle tik veya x işareti koyarak tercihini belirtecek.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunun "evet" olması gerekiyor. Aksi halde değişiklik kabul edilmemiş olacak.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası'nın değiştirilmesi için 2014 yılında yapılan halkoylamasından hayır oyları daha fazla çıkmış ve değişiklikler reddedilmişti. 11 Ekim'deki oylamadan evet çıkması halinde, KKTC Anayasası 35 yıl sonra ilk kez değişmiş olacak.

Pazar günü sandıklara gidecek seçmenler, paravanın arkasında oyunu kullandıktan sonra, pusulalarındaki iki mührü sandık kuruluna göstererek sandığa atacak.

Hem cumhurbaşkanlığı seçimi, hem de halkoylaması oy pusulaları tek sandığa atılacak.

Sandık kurullarındaki görevliler, saat 18.00’de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçecek. Önce oy pusulaları ayrılacak ve ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK formlarına işlenerek telefonla veya oluşturulan WhatsApp hattına bildirilecek.

Ardından da halkoylaması sonuçları için aynı işlem yapılacak.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, tahminlerine göre, Cumhurbaşkanlığı ve halkoylamasının gayriresmi ve kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00’ye kadar açıklayacaklarını açıklamıştı.

SEÇİMLE İLGİLİ RAKAMLAR

Pazar günü kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçmenlerin ve sandıkların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa'da 63 bin 842 seçmen 223 sandık; Gazimağusa'da 49 bin 958 seçmen 185 sandık; Girne’de 42 bin 773 seçmen 163 sandık; Güzelyurt’ta 15 bin 16 seçmen 54 sandık; İskele’de 20 bin 419 seçmen 83 sandık; Lefke’de 6 bin 858 seçmen 30 sandık.”

2 BİN 658 GÖREVLİ

Seçim sandıklarında YSK’nın görevlendirdiği 2 bin 214 sandık görevlisi görev yapacak. Ayrıca ilçe seçim kurulları ve YSK’da çalışacak 444 kişiyle birlikte toplam rakam 2 bin 658 olacak.

Sandıklarda ayrıca adayların ve siyasi partilerin temsilcileri de gözlemci olarak bulunabiliyor.

KİMLER YARIŞACAK?

Oy pusulasındaki sırayla adayların isimleri şöyle:

1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), 4. Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Bağımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”

