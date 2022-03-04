“Hesaplardaki para partinindi”

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Özgürgün banka hesaplarındaki paralarla ilgili “Partinin seçim parasıydı” dedi. Falyalı’ya yasal bahis iznini kendisinin verdiğini söyleyen Özgürgün “Kendisini çok severdim” dedi





Türkiye’de kamuoyunun ismini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaalarıyla öğrendiği, Şubat ayında öldürülen Halil Falyalı tarafından hesabına yüklü miktarda para yatırıldığı iddiasının ardından istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, hakkındaki iddialarla ilgili HalkTv’den Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtladı.

Özgürgün, geçtiğimiz ay öldürülen işadamı Halil Falyalı’ya yasal bahis iznini kendisinin verdiğini söyledi.

Dokunulmazlığının partisi tarafından kaldırılması nedeniyle kırgın ve ihanete uğradığını hissettiği için Kıbrıs’ı terk edip İstanbul’a yerleştiğini söyleyen Özgürgün, “Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?” sorusuna “Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim parasıydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi” yanıtını verdi.



Özgürgün’le yapılan röportaj şöyle:



Soru: Ne kadar süredir İstanbul’dasınız? Neden Kıbrıs’ta ayrıldınız?



Özgürgün: Üç yılı aşkın süredir İstanbul’dayım. Kıbrıs’tan çok üzgün ve kırgın ayrıldım. Bana ihanet edildi. 25 yıl hizmet ettiğim partim dokunulmazlığımı kaldırarak yargılamamın önünü açtı. Süreç şöyle gelişti:

2018 seçimlerinde muhalefet partisi yenilgiye uğratıldı. Dörtlü muhalefet birleşip hükümeti kurdular. Ben bu süreçte ayrıldı. Daha sonra dörtlü partiden biri ayrılarak ise bizim parti ile hükümeti kurdu. Muhalefet partisi benim yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasını istedi. Ersin Tatar da başbakan olmak için kabul etti. Ben de Kıbrıs’ta kalmak istemedim. Çok üzgündüm İstanbul’a geldim ve geri gitmedim. Onların hiçbirini görmek dahi istemiyorum.



Soru: Hesabınızdaki milyon dolarların araştırılması için dokunulmazlığınız kaldırıldı. Bu kadar yüklü bir para size nereden geldi?



Özgürgün: Boşandığım eski eşimin mal varlığıma ilişkin iddiaları vardı. Muhalefet partileri bu iddiaları büyüttü. Kıbrıs’ta yurttaşlar tarafından partiye para yatırılır. Hesabımdaki para parti seçim paraydı. Miktarı iddia edilen tutar kadar değildi.



Soru: Başbakan olduğunuz dönemde kimseye izin verilmezken Halil

Falyalı’ya yasal bahis iznini siz mi verdiniz? Neden verdiniz?



Özgürgün: Evet, ben verdim. Halil Falyalı şartları yerine getirebiliyordu. Yasal bahis için o dönem bizler çok yüklü miktarda para istiyorduk. Bunu pek kimse ödeyemiyordu. Falyalı ödedi. Bizler de izni verdik. Benim dönemimde bu izin bir tek Falyalı’ya verildi.



Soru: Falyalı ile herhangi bir dostluğunuz var mıydı?



Özgürgün: Hayır. Ancak kendisiyle beraber askerlik yaptık. Ben onun komutanıydım. Kendisini çok severdim. Ancak ben çok yoğundum. Kendisiyle siyasi kariyerim sürecinde kahve içme şansım hiç olmadı. Ancak benden sonraki başbakan ile çok samimiydi.



Soru: Yasa dışı bahisin önemli bir ismi ve Falyalı cinayetinde de üzerinde durulan isimlerden Yaşam Ayavefe’nin vatandaşlığının 2016’da sizin tarafınızdan iptal edildiği öne sürüldü. Böyle bir iptal kararı verdiniz mi?



Özgürgün: Vatandaşlık iptal edilmez. Sıkıntılı bir iştir bu. Kolay değildir. Kişi dava vs açar uzadıkça uzar. Başbakan olduğum dönemde böyle bir meselenin gündeme geldiğini hatırlamıyorum. Normal şartlarda da İçişleri Bakanlığı tarafından gerekçeleriyle bize gelirse değerlendiririz. Ancak böyle bir iptal olmadı.



NE OLMUŞTU?

UBP Genel Başkanı ve Hüseyin Özgürgün 2018 yılında kurultaydaki başkanlık yarışında Ersin Tatar’la birlikte ikinci tura kalmıştı. Ancak Özgürgün ani bir karar ile başkanlık yarışından çekilmişti. O süreçte Halil Falyalı’dan dönemin Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün hesaplarına yönelik yaklaşık 2 milyon dolarlık bir akışın olduğu iddia ediliyordu.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay konuyu yakından takip ediyordu. Konuya ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu süreçte Özersay dörtlü koalisyon hükümetini bırakmış ve UBP ile ortak hükümet kurmuştu.

UBP’nin başında şimdiki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar vardı ve Özersay, “Özgürgün’ün dokunulmazlığını kaldırma” şartını koymuş, Tatar da bunu kabul etmişti. Özgürgün o dönemden sonra İstanbul’a gitti ve bir daha dönmedi.



Meclis komitesinin hazırladığı rapora göre; Hüseyin Özgürgün’ün hesaplarında toplamı 2 milyon 773 bin 800 TL olan 21 adet, toplamı 242 bin Euro olan 12 adet, toplamı 325 bin 800 sterlin olan 6 adet ve toplamı 258 bin 525 dolar olan 4 adet kaynağı belli olmayan yatırım vardı.

Ayrıca yine aynı raporda Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 bin 910 Türk Lirası 74 kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğu yer alıyordu.





